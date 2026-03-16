Какие документы нужны для вступления в наследство по завещанию?

Вступление в наследство по завещанию в Санкт-Петербурге требует соблюдения чётких процедур и сбора определённого пакета документов. Главное условие — уложиться в 6 месяцев со дня смерти наследодателя, иначе право на наследство придётся восстанавливать через суд.
Основные этапы процедуры
- Открытие наследственного дела. Нужно обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего. Если место жительства неизвестно, можно обратиться к нотариусу по месту нахождения недвижимого имущества наследодателя. Адрес нотариуса можно узнать в нотариальной палате или через онлайн-реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты.
- Подача заявления о принятии наследства. Это нужно сделать в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Заявление можно подать лично, через доверенное лицо или направить через другого нотариуса, который передаст его по межнотариальной системе.
- Сбор и предоставление документов. Нотариус запросит определённый пакет документов, который зависит от состава наследства.
- Определение состава наследства и сбор правоустанавливающих документов. Нужно собрать все документы на имущество умершего (выписки из ЕГРН, свидетельства, договоры и пр.). Если документов нет, нотариус может сделать запросы в соответствующие органы.
- Проверка долгов наследодателя. Важно выяснить, были ли у умершего кредиты, долги по налогам или коммунальным платежам. Наследники принимают не только имущество, но и долги, но отвечают по ним только в пределах стоимости полученного наследства.
- Оценка имущества и уплата госпошлины. Нужно заказать оценку рыночной стоимости имущества (квартиры, машины и т. д.). На основании этой оценки нотариус рассчитает госпошлину.
- Получение свидетельства о праве на наследство. По истечении 6 месяцев со дня смерти нотариус выдаст свидетельство при наличии всех документов и оплаченной госпошлине.
Необходимые документы
Для первого визита к нотариусу понадобятся:
- Паспорт наследника.
- Свидетельство о смерти наследодателя (оригинал). Если у наследника его нет, нотариус сам запросит данные в ЗАГСе.
- Завещание. Если оно отсутствует у наследника, нотариус проверит его наличие и содержание по базе нотариата (информация хранится с 2014 года). В Санкт-Петербурге реестр завещаний ведётся с 1993 года.
- Справка о последнем месте жительства умершего — чтобы определить, к какому нотариусу обращаться.
Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и перечень документов может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Рекомендуется обратиться к юристу или нотариусу для получения консультации.