Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие координаты Санкт-Петербурга на карте?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
С какими городами граничит Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
Соседей больше не слышно: без ремонта и мастеров — эффективная шумоизоляция пола Полезное
Пенсионеры рвутся в эти российские города - размеренная жизнь, тепло и хорошая медицина Полезное
Какие торговые центры есть в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Не сорт, а изумрудный конвейер: шпарит плоды днем и ночью без всякого ухода – выбор агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие координаты Санкт-Петербурга на карте?

Опубликовано: 1 февраля 2026 14:50
 Проверено редакцией
карта, география
Какие координаты Санкт-Петербурга на карте?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

Санкт‑Петербург «прописался» на карте по точным координатам: 59°57′ с. ш., 30°19′ в. д. На первый взгляд — просто цифры, но за ними скрывается немало любопытного.

Что значат эти градусы и минуты?

59‑я параллель — это уже довольно высоко: севернее Парижа, Вены и даже Москвы. Отсюда — особый свет: летом «белые ночи», когда солнце едва касается горизонта, а зимой — короткие световые дни.

30‑й меридиан проходит через город почти по центру. Любопытно, что эта линия — не случайность: ещё в XIX веке Пулковская обсерватория стала точкой отсчёта для российских картографов.

Интересные факты о местоположении города

  • Петербург стоит на 42 островах (по другим подсчётам — больше), разделённых реками и каналами. Его «водные координаты» не менее важны, чем географические: без Невы, Фонтанки и Грибоедова город потерял бы половину очарования.
  • От центра Петербурга до Хельсинки — около 300 км, до Таллина — чуть больше 100. Это не просто соседство: веками город был «окном в Европу», и его координаты подчёркивают эту роль — на стыке культур и торговых путей.
  • Несмотря на высокую широту, климат смягчают атлантические циклоны. Зимой редко бывает ниже −20 °C, а летом температура держится в районе +20 …+25 °C. Так что географическая «северность» здесь сочетается с относительной мягкостью.
  • Исторически точкой отсчёта расстояний (нулевой километр) в городе считалось здание Адмиралтейства. Сегодня это скорее символ, но он напоминает: география Петербурга — не только координаты, но и история, вплетённая в каждый квартал.
  • Аэропорт Пулково лежит почти точно на южной окраине города. Его взлётно‑посадочные полосы ориентированы так, чтобы самолёты при посадке «смотрели» на исторический центр — словно подчёркивая связь неба и земли.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью