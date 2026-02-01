Какие координаты Санкт-Петербурга на карте?

Санкт‑Петербург «прописался» на карте по точным координатам: 59°57′ с. ш., 30°19′ в. д. На первый взгляд — просто цифры, но за ними скрывается немало любопытного.

Что значат эти градусы и минуты?

59‑я параллель — это уже довольно высоко: севернее Парижа, Вены и даже Москвы. Отсюда — особый свет: летом «белые ночи», когда солнце едва касается горизонта, а зимой — короткие световые дни.

30‑й меридиан проходит через город почти по центру. Любопытно, что эта линия — не случайность: ещё в XIX веке Пулковская обсерватория стала точкой отсчёта для российских картографов.

Интересные факты о местоположении города