Какие координаты Санкт-Петербурга на карте?

Санкт‑Петербург «прописался» на карте по точным координатам: 59°57′ с. ш., 30°19′ в. д. На первый взгляд — просто цифры, но за ними скрывается немало любопытного.
Что значат эти градусы и минуты?
59‑я параллель — это уже довольно высоко: севернее Парижа, Вены и даже Москвы. Отсюда — особый свет: летом «белые ночи», когда солнце едва касается горизонта, а зимой — короткие световые дни.
30‑й меридиан проходит через город почти по центру. Любопытно, что эта линия — не случайность: ещё в XIX веке Пулковская обсерватория стала точкой отсчёта для российских картографов.
Интересные факты о местоположении города
- Петербург стоит на 42 островах (по другим подсчётам — больше), разделённых реками и каналами. Его «водные координаты» не менее важны, чем географические: без Невы, Фонтанки и Грибоедова город потерял бы половину очарования.
- От центра Петербурга до Хельсинки — около 300 км, до Таллина — чуть больше 100. Это не просто соседство: веками город был «окном в Европу», и его координаты подчёркивают эту роль — на стыке культур и торговых путей.
- Несмотря на высокую широту, климат смягчают атлантические циклоны. Зимой редко бывает ниже −20 °C, а летом температура держится в районе +20 …+25 °C. Так что географическая «северность» здесь сочетается с относительной мягкостью.
- Исторически точкой отсчёта расстояний (нулевой километр) в городе считалось здание Адмиралтейства. Сегодня это скорее символ, но он напоминает: география Петербурга — не только координаты, но и история, вплетённая в каждый квартал.
- Аэропорт Пулково лежит почти точно на южной окраине города. Его взлётно‑посадочные полосы ориентированы так, чтобы самолёты при посадке «смотрели» на исторический центр — словно подчёркивая связь неба и земли.