Бросаю 1 таблетку в стакан воды - и спатифиллум цветет как бешеный: выдает по 3 бутона в день

Спатифиллум любят многие цветоводы. Его большие массивные и глянцевые листья способны украсить даже самый скучный интерьер. Особенно декоративен экзот в момент цветения. Теоретически растение способно формировать бутоны круглый год. Однако для этого цветоводу стоит постараться. Важны правильный уход и своевременные подкормки. Особенно необходима забота в зимний период, когда растение испытывает стресс от недостатка света, сквозняков и сухого воздуха.

Помощь из аптеки

Но не спешите в цветочный магазин за дорогими удобрениями! Отличные результаты дают обычные аптечные средства, считает опытный агроном и автор блога «Советы выпускницы ТСХА» Ксения Давыдова. Настоящим сокровищем для спатифиллума станет мумие. Препарат содержат практически все таблицу Менделеева. Это, безусловно, пойдет на пользу любому комнатному растению.

Как приготовить удобрение

Приготовить эффективную подкормку очень просто. Растворите одну таблетку средства в стакане воды, затем доведите объем до одного литра.

Важно: поливать спатифиллум рекомендуется жидкостью комнатной температуры дважды в месяц. По мнению эксперта, результат подкормки не заставит себя ждать. Спатифиллум перестанет желтеть, листья станут более сочными и зелеными, начнется активное формирование бутонов.

Помимо регулярных подкормок, не забывайте и о других аспектах ухода. Спатифиллум любит влажный воздух, поэтому опрыскивайте его листья отстоянной водой комнатной температуры, особенно в отопительный сезон. Это поможет предотвратить появление сухих кончиков и сохранит декоративность растения. Также важно обеспечить спатифиллуму достаточное, но рассеянное освещение. При необходимости рекомендуется использовать фитолампу.

Не менее интересно:

На 20 минут в стакан - и семена готовы к посадке: взойдут на следущий день ковром.