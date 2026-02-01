Какие торговые центры есть в Санкт-Петербурге?

Торговые центры Санкт-Петербурга — это не скучные коробки с бутиками, а порой настоящие архитектурные эксперименты, мини‑города со своей атмосферой и «изюминкой». Давайте заглянем в самые примечательные.

Какие ТЦ в Питере самые популярные?

«Галерея» (на Лиговском проспекте) — один из самых посещаемых. Его сила — в расположении у Московского вокзала: для туристов это первая точка шопинга, для горожан — удобный хаб с широким выбором брендов.

«Невский центр» (у станции метро «Маяковская») — пример деликатного встраивания в исторический район. Здание «прячет» современные объёмы за сдержанным фасадом, а внутри предлагает микс из модных марок и сервисных зон.

«Охта Молл» — пространство с явным уклоном в семейный формат. Помимо магазинов, тут много игровых зон, регулярно проходят мастер‑классы и сезонные ярмарки.

«Лондон Молл» играет на британской эстетике: кирпичные фасады, арки, вывески в стиле викторианской Англии. Внутри — сочетание доступных брендов и фуд‑корта с «европейским» колоритом.

«Питер Радуга» (у парка Победы) делает ставку на масштаб и разнообразие. Здесь легко провести полдня: от крупных гипермаркетов до маленьких концептуальных лавок. А ещё — один из самых больших в городе кинотеатров, что превращает поход в мини‑путешествие.

Какие ТЦ с неочевидными форматами есть в Питере?

Не все торговые пространства Петербурга похожи на классические ТЦ.

Апраксин двор — старейший «торговый квартал» города, где шопинг напоминает квест: лабиринты переходов, неожиданные лавки и атмосфера, далёкая от глянцевых моллов. Сюда идут не за брендами, а за характером и возможностью найти что‑то уникальное.

Торговые дома у Сенной — ещё один пример «живого» рынка, где соседствуют современные бутики и традиционные ряды. Это место, где можно почувствовать пульс городского торга, а не только купить вещь.

