Не сорт, а изумрудный конвейер: шпарит плоды днем и ночью без всякого ухода – выбор агронома Давыдовой

Существует множество сортов огурцов, однако садоводы традиционно отдают предпочтение наиболее урожайным. Сорт «Престиж» идеально соответствует этому важному критерию.
Сорт «Престиж» классифицируется в государственном реестре как среднеранний, поскольку его созревание наступает через 45 дней после появления первых всходов. Длина плетей при культивировании может достигать 1,5 метра, что делает его оптимальным для выращивания в условиях теплицы.
Растения данного сорта характеризуются исключительной неприхотливостью, обладают сильным иммунитетом, легко переносят неблагоприятные погодные условия и демонстрируют устойчивость к заболеваниям. Согласно мнению агронома Ксении Давыдовой, выпускницы ТСХА, сорт не требует интенсивного ухода.
Сорт «Престиж» отличается высокой урожайностью: при выращивании в теплице можно получить до 25 кг плодов с квадратного метра. При высадке культуры в открытый грунт урожайность будет несколько ниже.
Длина огурцов обычно не превышает 9 сантиметров, а их вес составляет до 90 граммов. Плоды характеризуются превосходной лежкостью, что делает их идеальными для продолжительного хранения.
Данный сорт оптимален для культивирования в центральных регионах страны, при этом получение высокого урожая возможно также в условиях Сибири и Урала.
