Городовой / Вопросы о Петербурге / Какова протяженность петербургского метро?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пиону при появлении ростков - первым делом: Цвести будет, как шикарный король Полезное
Тру сыр и катаю шарики: Получаю классную закуску за 8 минут - с секретиком Полезное
Куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге: 6 интересных и познавательных локаций для юных туристов Вопросы о Петербурге
Самые вкусные малосольные огурцы: хруст стоит на 1 км в округе – простой рецепт без заморочек и хлопот Полезное
«Зенит навсегда»: век триумфов и страсти в новом фильме клуба Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какова протяженность петербургского метро?

Опубликовано: 17 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
метро, станция
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Петербургский метрополитен состоит из 6 линий. Общая длина сети составляет 131 км.

Интересные факты о петербургском метро

Самое глубокое метро в мире. Средняя глубина залегания станций — около 60 м, а станция «Адмиралтейская» — самая глубокая в России, она расположена на глубине около 86 м под землёй.

Самая загруженная станция в России — «Проспект Ветеранов». В час пик через неё проходит рекордное количество пассажиров.

Станции-рекордсмены по перегонам. Самый короткий перегон соединяет станции «Владимирская» и «Площадь Восстания» (848 м), а самый длинный — «Обухово» и «Рыбацкое» (3620 м).

Уникальные станции закрытого типа («горизонтальные лифты»). Пути отгорожены от пассажиров стеной с дверями, которые открываются синхронно с дверями поезда. Первая такая станция в мире — «Парк Победы» (открыта в 1961 году). Всего в Петербурге 10 станций этого типа.

Самая западная и самая северная станция России. «Приморская» — самая западная, а «Парнас» — самая северная.

Станция-призрак. «Адмиралтейская» долго оставалась недостроенной (с 1997 по 2011 год), и пассажиры могли видеть её полутёмный зал при проезде от «Садовой» до «Спортивной».

Самая длинная эскалаторная лента находится на станции «Площадь Ленина» — около 100 м (729 ступеней).

Петербургский метрополитен продолжает развиваться: строятся новые станции и планируется расширение существующих линий.

Автор:
Пономарева Дарина
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью