Какова протяженность петербургского метро?

Протяженность метро в Санкт-Петербурге составляет 131 километр.

Петербургский метрополитен состоит из 6 линий. Общая длина сети составляет 131 км.

Интересные факты о петербургском метро

Самое глубокое метро в мире. Средняя глубина залегания станций — около 60 м, а станция «Адмиралтейская» — самая глубокая в России, она расположена на глубине около 86 м под землёй.

Самая загруженная станция в России — «Проспект Ветеранов». В час пик через неё проходит рекордное количество пассажиров.

Станции-рекордсмены по перегонам. Самый короткий перегон соединяет станции «Владимирская» и «Площадь Восстания» (848 м), а самый длинный — «Обухово» и «Рыбацкое» (3620 м).

Уникальные станции закрытого типа («горизонтальные лифты»). Пути отгорожены от пассажиров стеной с дверями, которые открываются синхронно с дверями поезда. Первая такая станция в мире — «Парк Победы» (открыта в 1961 году). Всего в Петербурге 10 станций этого типа.

Самая западная и самая северная станция России. «Приморская» — самая западная, а «Парнас» — самая северная.

Станция-призрак. «Адмиралтейская» долго оставалась недостроенной (с 1997 по 2011 год), и пассажиры могли видеть её полутёмный зал при проезде от «Садовой» до «Спортивной».

Самая длинная эскалаторная лента находится на станции «Площадь Ленина» — около 100 м (729 ступеней).

Петербургский метрополитен продолжает развиваться: строятся новые станции и планируется расширение существующих линий.