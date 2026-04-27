Какой самый большой мост в Санкт-Петербурге?

Самый большой мост в Санкт-Петербурге — Большой Обуховский (также известный как Вантовый). Это не только самый длинный мост города, но и первый в России вантовый мост, а также единственный неразводной мост через Неву.

Технические характеристики

Полная длина мостового перехода, включая эстакады подходов, — 2884 метра. Из них собственно мост — 994 метра, включая судоходный пролёт в 382 метра. Ширина моста — 25 метров в каждую сторону (всего 50 метров).

Высота пилонов — 126,5 метра. Пилоны представляют собой стальные коробчатые конструкции, облицованные алюминиевыми листами. Их форма напоминает разведённые мосты — это дань уважения 300-летним традициям города.

Ванты — толстые витые канаты, соединяющие проезжую часть с вершинами пилонов. Их длина достигает 350 метров, а общее число — 168 штук. Ванты расположены в два яруса и держат около 30 000 тонн веса — металлоконструкций и дорожного полотна.

Подмостовой габарит — 30 метров. Это означает, что крупные суда могут свободно проходить под мостом.

По мосту проходит 8 полос движения (по 4 в каждую сторону). Пешеходное движение запрещено.

Особенности конструкции

Фактически это два одинаковых моста с противоположным направлением движения, имеющих общее название. Расположенный выше по течению Невы (южный) предназначен для езды в восточном направлении, ниже по течению (северный) — для езды в западном направлении.

Благодаря вантовой конструкции нет необходимости в разведении моста, что позволяет пересекать Неву даже ночью. До появления Большого Обуховского моста ближайший Володарский мост носил прозвище «мост последней надежды», так как его разводили последним, и у горожан оставался шанс перебраться на другой берег. Вантовый мост решил эту проблему.

История

Идея строительства нового моста через Неву в районе Обуховского завода появилась ещё в 1980-х годах. Реализовать проект удалось только в начале XXI века.

Строительство началось в 2001 году. Работы велись круглосуточно, одновременно на восьми участках. Для сооружения опор в дно Невы забивались сваи длиной до 40 метров. В 2005–2006 годах над Невой поднялись массивные пилоны, между ними натянули ванты.

Открытие первой очереди моста состоялось 15 декабря 2004 года, второй — 19 октября 2007 года. В церемонии открытия в 2007 году участвовал президент РФ В. В. Путин. Мосту было присвоено имя «Большой Обуховский» в честь близлежащего исторического района.

В 2003 году на строительной площадке был открыт «Музей вантового моста» — единственный в Санкт-Петербурге музей одного строительного объекта. По окончании строительства экспозиция была перенесена на территорию «Мостоотряда №19» в Красное Село.

