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«Расстояние вытянутой руки»: как сохранить порядок в детской — помощь мама Петербурга

Опубликовано: 2 мая 2025 13:32
Детская
«Расстояние вытянутой руки»: как сохранить порядок в детской — помощь мама Петербурга
Globallookpress / Ilya Moskovets / URA.RU

Организатор пространства дала несколько советов, благодаря которым можно забыть о беспорядке в самой непредсказуемой комнате в доме.

Детская комната — это особое пространство, где малыш играет, учится и отдыхает. Однако именно в этой зоне часто царит настоящий хаос: разбросанные игрушки, книги и вещи, которые сложно найти.

Наведение порядка в детской — задача не из легких, но вполне выполнимая, если подойти к ней системно.

Создать зоны для хранения

Организатор пространства Татьяна Бруяко поделилась с читателями портала «Городовой», как организовать порядок в детской.

«Выделите зоны: спальную, игровую, учебную, гардеробную. Разместите вещи так, чтобы ребенок мог сам их достать и убрать. Например, штанга для одежды должна быть на высоте роста ребенка +20 см. Полки и ящики должны быть доступны, а игрушки лучше разделить по категориям и подписать контейнеры картинками. Убирайте две трети игрушек на антресоли и периодически меняйте их. Хранение в ящиках с разделителями более эффективно, чем большие корзины», — посоветовал эксперт.

Устроить игру

Ребенку прививайте привычку убирать вещи на место. Из уборки можно сделать игру под музыку и таймер. А если для каждой вещи есть свое место, то уборка будет легкой и быстрой.

Школьное место

«Для школьников организуйте рабочую зону с легким доступом к учебным материалам. Все должно быть на расстоянии вытянутой руки. Иначе так и будет валяться, где попало. Для рюкзака не забудьте крючок на боковине стола», — посоветовал организатор пространства.

Настоящие сокровища

А если ваш ребенок коллекционер, и его «сокровища» заполонили комнату, то возьмите коробку и скажите малышу, что теперь его важные вещи хранятся в ней. Когда она заполнится, то нужно предложить ребенку выбрать от чего отказаться.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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