Кто застройщик на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?

Васильевский остров — один из ключевых районов Санкт-Петербурга, где активно ведётся строительство новых жилых комплексов. Среди крупнейших застройщиков, работающих в этой локации, можно выделить GloraX, Setl Group и LEGENDA Intelligent Development. Каждый из них реализует масштабные проекты, сочетающие современные технологии, внимание к инфраструктуре и интеграцию в исторический контекст района.
GloraX
Компания GloraX — девелопер жилого комплекса GloraX Premium Василеостровский. Это проект премиум-класса на первой береговой линии Финского залива. В составе комплекса — квартиры с потолками до 3,3 м, пентхаусы, видовые квартиры (80% лотов с видом на залив).
Архитектурная концепция разработана голландскими бюро KCAP Architects&Planners и ORANGE Architects совместно с российским «А. Лен». GloraX основана в 2014 году, специализируется на жилых комплексах, коммерческой недвижимости и объектах социальной инфраструктуры. Земельный банк компании — более 2,5 млн м², в активной стадии строительства — свыше 600 000 м².
Setl Group
Setl Group реализует несколько проектов на Васильевском острове, среди них — ЖК «Аристократ» и «Империал Клаб».
«Аристократ» — жилой комплекс бизнес-класса в исторической части острова, на 26-й линии острова. В проекте семь зданий, объединённых в четыре корпуса. Фасады выполнены с использованием терракотовых панелей, клинкерной плитки и алюминиевых профилей.
«Империал Клаб» — элитный комплекс на канале Масляный. Из квартир открываются виды на Большую Неву и исторический центр города. В проекте представлены квартиры от 1-комнатных до 4-комнатных, включая эксклюзивные планировки с террасами и каминами.
LEGENDA Intelligent Development
Компания строит ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского» на Кожевенной линии. Это масштабный жилой кластер бизнес-класса из шести монолитно-кирпичных корпусов высотой 10 этажей.
Комплекс расположен в районе Гавань, в пешей доступности от Севкабель Порта и Финского залива.