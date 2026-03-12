Кто застройщик на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?
Кто застройщик на Васильевском острове в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 12 марта 2026 08:20
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Среди основных застройщиков на Васильевском острове — GloraX, Setl Group и LEGENDA Intelligent Development, которые делают ставку на премиальные сегменты рынка.

Васильевский остров — один из ключевых районов Санкт-Петербурга, где активно ведётся строительство новых жилых комплексов. Среди крупнейших застройщиков, работающих в этой локации, можно выделить GloraX, Setl Group и LEGENDA Intelligent Development. Каждый из них реализует масштабные проекты, сочетающие современные технологии, внимание к инфраструктуре и интеграцию в исторический контекст района.

GloraX

Компания GloraX — девелопер жилого комплекса GloraX Premium Василеостровский. Это проект премиум-класса на первой береговой линии Финского залива. В составе комплекса — квартиры с потолками до 3,3 м, пентхаусы, видовые квартиры (80% лотов с видом на залив).

Архитектурная концепция разработана голландскими бюро KCAP Architects&Planners и ORANGE Architects совместно с российским «А. Лен». GloraX основана в 2014 году, специализируется на жилых комплексах, коммерческой недвижимости и объектах социальной инфраструктуры. Земельный банк компании — более 2,5 млн м², в активной стадии строительства — свыше 600 000 м².

Setl Group

Setl Group реализует несколько проектов на Васильевском острове, среди них — ЖК «Аристократ» и «Империал Клаб».

«Аристократ» — жилой комплекс бизнес-класса в исторической части острова, на 26-й линии острова. В проекте семь зданий, объединённых в четыре корпуса. Фасады выполнены с использованием терракотовых панелей, клинкерной плитки и алюминиевых профилей.

«Империал Клаб» — элитный комплекс на канале Масляный. Из квартир открываются виды на Большую Неву и исторический центр города. В проекте представлены квартиры от 1-комнатных до 4-комнатных, включая эксклюзивные планировки с террасами и каминами.

LEGENDA Intelligent Development

Компания строит ЖК «ЛЕГЕНДА Васильевского» на Кожевенной линии. Это масштабный жилой кластер бизнес-класса из шести монолитно-кирпичных корпусов высотой 10 этажей.

Комплекс расположен в районе Гавань, в пешей доступности от Севкабель Порта и Финского залива.

