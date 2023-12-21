Лапы прочь: вот как уберечь новогоднюю елку от кота

Кошки, как и люди, с нетерпением ждут наступления Нового года. Им нравится играть с игрушками и мишурой, поэтому часто питомцы переворачивают украшенную елку. Чтобы уберечь праздничное дерево от любимца, воспользуйтесь тремя простыми советами.

Во-первых, попробуйте побрызгать ветки духами или эфирными маслами с добавлением цитрусовых. Кошки не любят сильные и резкие ароматы, поэтому будут обходить елку стороной.

Во-вторых, можно отвлечь питомца другими игрушками. Например, купить ему когтеточку. Так есть шанс, что любимец перестанет обращать внимание на елку.

А если ничего не помогает, то лучше всего просто установить новогоднее дерево повыше, например, разместить на постаменте. Так оно окажется вне зоны досягаемости домашних животных, пишет «Лайфхакер».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru