Как ленинградцы отмечали День Победы в 1945-м: митинговали, слушали джаз и пели под баяны

9 мая 1945 года Ленинград ликовал. Через город прокатилась волна народных гуляний, танцев и концертов на импровизированных сценах. После четырёх лет войны и блокадного ада жители города-героя впервые за долгое время по-настоящему почувствовали радость.

Праздник начался ещё днём: с митингов, поэтических выступлений и концертов. В центре событий — Дворцовая площадь, где к вечеру собралось более 150 тысяч человек. Там читали стихи, играли духовые оркестры, звучали песни и начались танцы, которые не прекращались до глубокой ночи.

Символом единения стал митинг с участием Героя Советского Союза Молокова и директора Эрмитажа академика Орбели. А на площади Островского свою «Слово к Победе» читала сама Ольга Берггольц — голос блокадного Ленинграда.

Звучали песни, гремел джаз — ансамбль из Эстонии под управлением Владимира Сапожнина стал настоящим открытием вечера. На экранах крутили любимые фильмы — от «Антоши Рыбкина» до «В 6 часов вечера после войны». Каждый район города подготовил свою сцену, концерт, угощения и площадки для танцев.

Исаакиевская площадь гудела от песен и смеха, люди пели под баян и танцевали под духовой оркестр. На Петроградской стороне в Мюзик-холле выступали актёры и артисты. Даже Мариинский дворец был задействован — на его стене показывали кино.

Кульминацией вечера стал праздничный фейерверк: около 10 тысяч ракет раскрасили ночное небо над городом. Пять прожекторных станций осветили площадь, и даже трамваи притормозили — чтобы не мешать гуляньям.

Когда в 22:30 в эфир вышел Сталин, праздник прервался — вся Дворцовая замерла, слушая вождя. А потом снова — музыка, песни и танцы, как будто город сам себе вернул жизнь.

Тот день не просто стал символом победы — он стал символом возвращения надежды. Ленинград снова пел, снова танцевал — и больше не молчал.