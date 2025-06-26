«Не стоит ориентироваться на цвет»: как выбрать самую вкусную черешню

Эксперты дают советы, на что обратить внимание при выборе этой вкусной ягоды.

Черешня — одна из тех ягод, которые любят почти все: яркая, сочная, сладкая и такая летняя. Но как выбрать действительно вкусную и свежую черешню, чтобы не разочароваться?

Эксперты Роскачества рассказывают, на что обратить внимание, чтобы ваша покупка была удачной.

Откуда вообще берется черешня?

Черешня — ягода теплолюбивая, она плохо переносит морозы и любит солнце. Поэтому в России ее выращивают в основном в южных регионах, а большая часть черешни на прилавках — импортная.

Основные поставщики — Азербайджан, Турция, Узбекистан, Молдова, Сербия и даже Китай. Российское производство занимает всего около 5–10% рынка, потому что черешня быстро портится.

В Роскачестве объяснили «Городовому», на что важно обращать внимание при выборе этой сладкой ягоды.

«При выборе черешни посмотрите на ее цвет и запах. Окрас плодов зависит от сорта — он может быть от бледно-розового до почти черного. Неравномерный цвет в одной партии говорит о смеси сортов или плодах разной степени зрелости. Ориентироваться только на цвет не стоит. Запах должен быть свежим, посторонние запахи могут свидетельствовать о проблемах с качеством. Важно обращать внимание на ягоды с поврежденной кожицей: под ней могут развиваться микроорганизмы и вредители, которые не только портят вкус, но и представляют угрозу для здоровья», — говорят эксперты.

Размер черешни: большой — значит вкуснее?

Не обязательно! Размер плодов почти не влияет на вкус. Но крупная черешня обычно дороже и считается более привлекательной для покупателей. Главное — чтобы ягоды были свежими и сочными, а не просто большими.

Немного о странных ягодах

Часто на прилавках встречаются сросшиеся ягоды. Это мутация? Роскачество объясняет такую аномалию.

«Сросшиеся плоды черешни — это не мутация, а результат «стресса» растения во время цветения, например, из-за плохой погоды или нехватки питания. На вкус и безопасность такие плоды влияют минимально, но их большое количество в партии указывает на плохую сортировку и возможное наличие других дефектов. Если черешня продается дешево, сросшиеся ягоды допустимы, но в качественном продукте их должно быть мало. Лучшим выбором станут целые, сухие, недеформированные плоды без посторонних запахов, равномерно окрашенные плоды черешни из небольшой коробки», — объясняют эксперты.

Как хранить черешню?

Черешню лучше хранить в холодильнике, в сухом виде и в небольшой упаковке, чтобы ягоды не помялись. Перед употреблением промывайте ягоды холодной водой, чтобы смыть пыль и возможные остатки пестицидов.

Не стоит держать черешню долго — лучше съесть в течение нескольких дней, пока она свежая и вкусная.