«Нижняя граница — 5-7 тысяч»: на чем смогут сэкономить родители, собирая ребенка в школу

Приближается новый учебный год, а вместе с ним — и неизбежные траты на подготовку детей к школе.
Школьная форма, рюкзак, канцелярские принадлежности — список необходимых покупок может повергнуть в шок даже самых экономных родителей.
Стоит ли заставлять покупать еще и специальную спортивную форму? Во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2025 году?
На эти вопросы порталу «Городовой» ответил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков.
Три «кита» школьных расходов: форма, спорт и канцелярия
Каждая из этих категорий требует внимательного подхода и планирования бюджета.
Школьная форма: ценовой «разброс» впечатляет
Касательно школьной формы отмечается очень большая разница в ее стоимости в зависимости от требований конкретных учебных заведений и от региона. Это может существенно повлиять на общую сумму расходов.
«В среднем форма для мальчика обойдется в 5-15 тысяч рублей, включая две рубашки, брюки и одну пару обуви, для девочки — 7-15 тысяч рублей, включая юбку, пару блузок, жакет, сарафан и одну пару обуви», — приводит данные маркетолог.
Такой разброс цен свидетельствует о том, что выбор есть, и родители могут найти подходящий вариант, исходя из своих финансовых возможностей.
Спортивная форма: на чем можно сэкономить?
Спортивная форма обойдется еще в 5-15 тысяч рублей или более.
«В зависимости от выбранной линейки спортивной одежды и производителя, разброс может быть и выше», — предупреждает Дмитрий Чумаков.
В этом случае, родители могут рассмотреть варианты приобретения более доступной спортивной одежды, не уступающей по качеству дорогим брендам. Важно, чтобы форма была удобной, функциональной и соответствовала требованиям школы.
Канцелярия и рюкзак: экономия должна быть разумной
Что касается покупки канцелярских товаров и школьного рюкзака, то тут все зависит от вкусов и пожеланий.
«Нижняя граница трат на эту категорию составит 5-7 тысяч рублей, а экономить на ней — не нужно: важно, чтобы ребенку было удобно и комфортно пользоваться пишущими инструментами», — советует эксперт.
Выбирая канцелярские товары и рюкзак, следует отдавать предпочтение качественным и эргономичным изделиям, которые прослужат долго и не навредят здоровью ребенка.
|Категория расходов
|Диапазон цен (руб.)
|Комментарии и рекомендации
|Школьная форма
|Мальчик: 5 000 – 15 000
Девочка: 7 000 – 15 000
|Зависит от требований школы и региона. Включает 2 рубашки/блузки, брюки/юбку, жакет/сарафан, обувь. Выбор широк: можно подобрать варианты под любой бюджет.
|Спортивная форма
|5 000 – 15 000+
|Цена зависит от бренда и комплектации. Можно сэкономить, выбрав качественную, но не брендовую одежду. Важно соответствие требованиям школы.
|Канцелярия и рюкзак
|5 000 – 7 000+
|Не стоит экономить на качестве. Важно выбирать эргономичные и долговечные товары, чтобы избежать дополнительных расходов.
Экономия в данном случае может обернуться дополнительными расходами на лечение или покупку новых, более удобных принадлежностей.
Подготовка к школе — это ответственный и затратный процесс, который требует тщательного планирования и разумного подхода к расходам.
При выборе школьной формы, спортивной одежды и канцелярских принадлежностей важно учитывать требования школы, потребности ребенка и свои финансовые возможности. Правильный выбор позволит обеспечить ребенку комфортные условия для учебы и избежать лишних трат.