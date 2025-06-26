«Нижняя граница — 5-7 тысяч»: на чем смогут сэкономить родители, собирая ребенка в школу

Стоит ли экономить на канцелярии и рюкзаке — мнение маркетолога.

Приближается новый учебный год, а вместе с ним — и неизбежные траты на подготовку детей к школе.

Школьная форма, рюкзак, канцелярские принадлежности — список необходимых покупок может повергнуть в шок даже самых экономных родителей.

Стоит ли заставлять покупать еще и специальную спортивную форму? Во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2025 году?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков.

Три «кита» школьных расходов: форма, спорт и канцелярия

Дмитрий Чумаков Специалист по маркетингу «При подготовке детей к школе у родителей есть три основные группы расходов: школьная форма, спортивная форма, рюкзак и канцелярские принадлежности», — отмечает Дмитрий Чумаков.

Каждая из этих категорий требует внимательного подхода и планирования бюджета.

Школьная форма: ценовой «разброс» впечатляет

Касательно школьной формы отмечается очень большая разница в ее стоимости в зависимости от требований конкретных учебных заведений и от региона. Это может существенно повлиять на общую сумму расходов.

«В среднем форма для мальчика обойдется в 5-15 тысяч рублей, включая две рубашки, брюки и одну пару обуви, для девочки — 7-15 тысяч рублей, включая юбку, пару блузок, жакет, сарафан и одну пару обуви», — приводит данные маркетолог.

Такой разброс цен свидетельствует о том, что выбор есть, и родители могут найти подходящий вариант, исходя из своих финансовых возможностей.

Спортивная форма: на чем можно сэкономить?

Спортивная форма обойдется еще в 5-15 тысяч рублей или более.

«В зависимости от выбранной линейки спортивной одежды и производителя, разброс может быть и выше», — предупреждает Дмитрий Чумаков.

В этом случае, родители могут рассмотреть варианты приобретения более доступной спортивной одежды, не уступающей по качеству дорогим брендам. Важно, чтобы форма была удобной, функциональной и соответствовала требованиям школы.

Канцелярия и рюкзак: экономия должна быть разумной

Что касается покупки канцелярских товаров и школьного рюкзака, то тут все зависит от вкусов и пожеланий.

«Нижняя граница трат на эту категорию составит 5-7 тысяч рублей, а экономить на ней — не нужно: важно, чтобы ребенку было удобно и комфортно пользоваться пишущими инструментами», — советует эксперт.

Выбирая канцелярские товары и рюкзак, следует отдавать предпочтение качественным и эргономичным изделиям, которые прослужат долго и не навредят здоровью ребенка.

Категория расходов Диапазон цен (руб.) Комментарии и рекомендации Школьная форма Мальчик: 5 000 – 15 000

Девочка: 7 000 – 15 000 Зависит от требований школы и региона. Включает 2 рубашки/блузки, брюки/юбку, жакет/сарафан, обувь. Выбор широк: можно подобрать варианты под любой бюджет. Спортивная форма 5 000 – 15 000+ Цена зависит от бренда и комплектации. Можно сэкономить, выбрав качественную, но не брендовую одежду. Важно соответствие требованиям школы. Канцелярия и рюкзак 5 000 – 7 000+ Не стоит экономить на качестве. Важно выбирать эргономичные и долговечные товары, чтобы избежать дополнительных расходов.

Экономия в данном случае может обернуться дополнительными расходами на лечение или покупку новых, более удобных принадлежностей.

Подготовка к школе — это ответственный и затратный процесс, который требует тщательного планирования и разумного подхода к расходам.

При выборе школьной формы, спортивной одежды и канцелярских принадлежностей важно учитывать требования школы, потребности ребенка и свои финансовые возможности. Правильный выбор позволит обеспечить ребенку комфортные условия для учебы и избежать лишних трат.