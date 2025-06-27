Новые законы июля 2025: что изменится в жизни россиян — от соцподдержки до цифрового рубля

В июле 2025 года в России вступает в силу ряд важных законов.

Они затронут социальную поддержку, экологический контроль, безопасность медицинских отходов, защиту персональных данных, цифровые финансы, а также административное и уголовное право.

Социальная поддержка и финансовые новшества

С 1 июля россияне с доходами не выше прожиточного минимума, получающие социальную поддержку, смогут открыть специальные социальные банковские вклады с самой высокой ставкой.

Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, иностранная валюта на счет не принимается.

Заявку на открытие вклада можно будет подать через портал Госуслуг, где автоматически проверят право на такую поддержку, а проценты будут начисляться и выплачиваться ежемесячно.

Также с 1 июля расширяется контроль за операциями с цифровым рублем.

Все транзакции на сумму от одного миллиона рублей (или эквивалент в иностранной валюте) подлежат обязательному контролю Банка России и Росфинмониторинга.

Это позволит повысить прозрачность и снизить риски отмывания средств.

Экология и безопасность

С 1 июля вводятся штрафы за непредставление или несвоевременную подачу отчетов о выбросах парниковых газов, а также за заведомо ложную информацию в них.

Размер штрафов для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей — от 50 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей.

Как пишет «Парламентская газета», в этот же день вступает в силу закон, регулирующий утилизацию медицинских отходов.

Медотходы класса «А» приравниваются к твердым коммунальным отходам и будут утилизироваться региональными операторами.

Более опасные отходы классов «Б», «В» и части «Г» подлежат обеззараживанию и утилизации специализированными организациями, включая «Росатом» для радиоактивных материалов.

Защита персональных данных и цифровые технологии

С 1 июля персональные данные сотрудников спецслужб, судей под государственной защитой, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства будут обрабатываться с усиленной защитой.

Создается реестр информсистем персональных данных, а операторы обязаны информировать соответствующие органы при выявлении сведений о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб.

Правоохранительные органы смогут требовать доступ к таким данным для их уточнения, обезличивания или удаления.

Кроме того, с 1 июля участники производства по делам об административных правонарушениях смогут подавать процессуальные документы в электронном виде через портал Госуслуг и другие официальные платформы.

Это упростит взаимодействие с судами и органами власти.

Изменения в административном и уголовном законодательстве

С 5 июля увеличивается максимальная сумма выплат по европротоколу при разногласиях участников ДТП с 100 до 200 тысяч рублей.

Европротокол позволяет оформить ДТП без сотрудников ГИБДД при соблюдении определенных условий.

Также с 5 июля вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей через подставных лиц.

Наказание предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Кроме того, ужесточается ответственность за публичное возбуждение ненависти или вражды по расовому, национальному, половому или религиозному признаку, если ранее лицо привлекалось к административной ответственности.

Максимальное наказание — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Таким образом, июль 2025 года принесет россиянам новые возможности социальной поддержки, повысит экологическую и информационную безопасность, а также усилит контроль за финансовыми операциями и ответственность за нарушения в административной и уголовной сферах.

Эти изменения направлены на улучшение качества жизни и укрепление правопорядка в стране.