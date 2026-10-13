Почему по новым правилам нельзя превышать скорость даже на 1 км/ч: нарушителей ждут проблемы

Можно ли превышать скорость на привычные 20 км/ч

Автомобилисты привыкли прибавлять к цифрам на дорожных знаках еще 20 км/ч. Если разрешается ехать со скоростью 40 км/ч, то они начинают ехать 60 км/ч. Такое прибавление скорости стало уже настолько привычным, что россияне не пытаются изучить информацию по этому поводу. Они уверены, что если штрафы не приходят, то все нормально.

Когда начинаются проблемы

Вопросы к автомобилисту возникают после ДТП. Именно тогда выясняют, с какой скоростью двигалась машина, и соблюдал ли водитель установленные правила. Если объяснить инспектору, что превышение было допустимым, то это не сработает. В подобном случае превышение скорости даже на 1 км/ч уже может оказать влияние на решение о виновности автомобилиста.

Важно учесть, что сведения о постоянном превышении скорости будут накапливаться еще до ДТП. Это происходит благодаря дорожным камерам, которые отслеживают поведение автомобиля на некоторых участках дороги. В такие моменты учитывается средняя скорость, что также в дальнейшем может сыграть против водителя, сообщает njcar.ru.

Можно ли избежать последствий

Прибавка к скорости особенно заметна на тех участках дороги, где можно ехать только 20, 30 или 40 км/ч. Водитель будет укладываться в те самые дополнительные 20 км/ч и избегать штрафа, но позже его может ждать неприятный сюрприз.

Если превышение скорости в 20 км/ч произошло лишь однократно, то это не приведет к последствиям. При постоянном нарушении наблюдается другая картина. В ГАИ будут видеть, что человек нарушает скорость на регулярной основе. Это обязательно скажется на стоимости страховки, а также при разборе ДТП.

Фото: Сгенерировано ИИ

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