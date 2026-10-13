Из риса и рыбы готовлю «Еврейский заливной пирог»: песочное тесто и нежная заливка - с консервой даже вкуснее

Рецептом пирога поделилась кулинарный блогер Калнина Наталья

Наталья Калнина, автор кулинарного блога, поделилась рецептом «Заливного еврейского пирога», который нашла в старой маминой тетрадке. Рецепт оказался удачным, и теперь Наталья, по её словам, готовит этот пирог регулярно. Песочное тесто, сочная начинка из рыбы и риса, нежная заливка вместе дают гармоничный вкус.

Ингредиенты:

Для теста: 100 г сливочного масла (растопить), 200 г пшеничной муки, 2 ст. ложки молока, 1 ч. ложка разрыхлителя, ¼ ч. ложки соли.

Для начинки: банка рыбных консервов в масле или 300 г отварной рыбы, 100 г сырого риса, 1 луковица, зелень, соль, перец по вкусу.

Для заливки: 3 яйца, 120 мл молока, 4 ст. ложки майонеза, 5 ст. ложек муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль, перец.

Приготовьте начинку

Если используете консервы, пропустите этап варки. Свежую рыбу залейте кипящей водой и варите 10 минут, затем выключите и дайте постоять, чтобы остыла. Луковицу нарежьте кубиками и обжарьте на небольшом количестве масла до полупрозрачности. Рис отварите. Рыбу отделите от костей, разомните вилкой, добавьте рис, лук, соль, перец и зелень. Перемешайте — начинка готова.

Замесите тесто

В миску насыпьте 200 г муки, добавьте половину чайной ложки разрыхлителя, влейте растопленное сливочное масло, добавьте щепотку соли и перемешайте — получится крошка. Затем влейте 2 столовые ложки молока и замесите тесто. Если оно слишком плотное, добавьте ещё ложку молока.

Соберите пирог

Форму размером 32 на 22 см застелите бумагой для выпечки, переложите тесто и разровняйте. Для заливки в миске разбейте 3 яйца, добавьте 120 г сметаны или майонеза, перемешайте. Всыпьте 4 столовые ложки муки, половину чайной ложки разрыхлителя, соль и чёрный перец. Перемешайте — смесь получится жидкой, так и должно быть.

На тесто выложите начинку и залейте её приготовленной смесью. По желанию добавьте пару кусочков сливочного масла. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут. Готовый пирог получается нежным внутри, песочное тесто отлично сочетается с сочной начинкой.

Советы:

Консервы в масле дают более яркий вкус, отварная рыба — более диетический вариант.

Рис не переваривайте: он должен остаться чуть твёрдым, потому что дойдёт в духовке.

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