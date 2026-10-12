Как собрала свеклу с грядки - делаю такой салат: и на хлеб, и к мясу с картошкой. Полезно и вкусно

Свекла, натертая длинной соломкой, с припущенным луком превращается в универсальный салат.

Он хорош и на хлебе, и как гарнир к мясу с картошкой. Нежная сладость корнеплода сочетается с пикантным чесноком, кориандром и легкой кислинкой уксуса. Нерафинированное масло придает закуске насыщенный домашний вкус.

Подготовьте продукты

Понадобятся:

свекла — 2–3 шт.;

лук — 1 крупная головка;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 0,5–1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 2–3 ч. л.;

нерафинированное подсолнечное масло — 3 ст. л.;

черный перец и кориандр — по вкусу.

Соберите салат

Отварите свеклу до готовности, полностью остудите, очистите и натрите на терке для корейской моркови. Получится длинная красивая соломка. Лук нарежьте тонкими полукольцами и припустите на нерафинированном масле на небольшом огне до мягкости и золотистого цвета. На слабом огне масло не горит и сохраняет полезные свойства.

Смешайте и дайте настояться

К свекле добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, перец, кориандр и уксус. Переложите теплый лук вместе с ароматным маслом. Аккуратно перемешайте. Если масла мало, добавьте по вкусу. Дайте салату настояться хотя бы полчаса, чтобы вкусы соединились. Свекла содержит фолаты, калий и природные нитраты, а нерафинированное масло служит источником витамина Е и ненасыщенных жирных кислот.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова готовит этот салат уже много лет и заметила одну вещь: если свеклу не варить, а запечь в фольге при 200 градусах до мягкости, вкус получается еще лучше. Запеченная свекла теряет лишнюю водянистость, становится плотнее и слаще. А еще она сохраняет больше полезных веществ, чем при варке, потому что не контактирует с водой.

И еще один маленький секрет: добавьте к салату чайную ложку дижонской горчицы. Она не перебивает вкус, но делает его глубже и интереснее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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