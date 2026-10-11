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Минтай любит не лук и не морковь, а этот маринад: нежнее сливочного масла, словно тает во рту

Опубликовано: 11 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Минтай любит не лук и не морковь, а этот маринад: нежнее сливочного масла, словно тает во рту
Минтай любит не лук и не морковь, а этот маринад: нежнее сливочного масла, словно тает во рту
Городовой ру
Дорогая рыба практически всегда получается вкусно. Испортить ее сложно, даже если не добавлять вообще никаких специй. А вот чтобы приготовить дешевый минтай так, чтобы от ресторанного блюда не отличить, нужно постараться.

Шеф-повара советуют сначала мариновать минтай, а не запекать. Рецепт очень простой, справится каждый.

Ингредиенты:

  • Минтай – 1 кг;
  • Куркума – 1 ч. ложка;
  • Мука – 2 ст. ложки;
  • Растительное масло – 150 мл;
  • Вода – 150 мл;
  • Кетчуп – 300 г;
  • Сахар – 150 г;
  • Уксус 6% - 150 мл;
  • Лук – 4 шт.

Способ приготовления:

Нарежьте рыбу на небольшие кусочки. Попутно удалите жабры и хребет.

В отдельной емкости смешайте муку с куркумой и обваляйте каждый кусочек.

Обжарьте рыбу на растительном масле до золотистости.

Параллельно приготовьте маринад. В миске смешайте масло, воду, сахар, кетчуп и уксус. Хорошенько перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

Лук очистите от шелухи и нарежьте на полукольца. В контейнер первым слоем сложите лук, затем часть обжаренных рыбных кусочков. После этого повторите такие слои еще несколько раз.

Закройте контейнер и поставьте в холодильник на 10-12 часов. После этого блюдо готово.

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказывали, как сделать идеальную малосольную рыбу.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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