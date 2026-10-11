Минтай любит не лук и не морковь, а этот маринад: нежнее сливочного масла, словно тает во рту

Шеф-повара советуют сначала мариновать минтай, а не запекать. Рецепт очень простой, справится каждый.
Ингредиенты:
- Минтай – 1 кг;
- Куркума – 1 ч. ложка;
- Мука – 2 ст. ложки;
- Растительное масло – 150 мл;
- Вода – 150 мл;
- Кетчуп – 300 г;
- Сахар – 150 г;
- Уксус 6% - 150 мл;
- Лук – 4 шт.
Способ приготовления:
Нарежьте рыбу на небольшие кусочки. Попутно удалите жабры и хребет.
В отдельной емкости смешайте муку с куркумой и обваляйте каждый кусочек.
Обжарьте рыбу на растительном масле до золотистости.
Параллельно приготовьте маринад. В миске смешайте масло, воду, сахар, кетчуп и уксус. Хорошенько перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
Лук очистите от шелухи и нарежьте на полукольца. В контейнер первым слоем сложите лук, затем часть обжаренных рыбных кусочков. После этого повторите такие слои еще несколько раз.
Закройте контейнер и поставьте в холодильник на 10-12 часов. После этого блюдо готово.
Фото: Сгенерировано ИИ
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