Минтай любит не лук и не морковь, а этот маринад: нежнее сливочного масла, словно тает во рту

Минтай любит не лук и не морковь, а этот маринад: нежнее сливочного масла, словно тает во рту Городовой ру

Дорогая рыба практически всегда получается вкусно. Испортить ее сложно, даже если не добавлять вообще никаких специй. А вот чтобы приготовить дешевый минтай так, чтобы от ресторанного блюда не отличить, нужно постараться.