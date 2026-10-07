Теперь это запрещено в поездах: пассажиры в гневе и возвращают билеты – осенние изменения

Какие правила нужно учитывать при поездке на поезде

Осенью россияне продолжают путешествовать на поездах, поэтому важно помнить правила, которые затрагивают поведение пассажиров, использование мест. Даже незначительные нюансы могут сделать поездку спокойной и комфортной.

Правила, касающиеся нижних полок в плацкарте

Раньше между пассажирами часто возникали конфликты, когда дело касалось предоставления нижней полки для завтрака, обеда и ужина. В РЖД были учтены постоянные споры, после чего компания ввела временные промежутки.

С 7:00 до 10:00 — время для завтрака.

С 12:00 до 15:00 — обеденное время.

С 19:00 до 21:00 — время для ужина.

Это правило помогло снизить напряжение между пассажирами, что делает поездку уже более спокойной.

Ограничения, которые касаются гаджетов

Для создания комфортной атмосферы в плацкарте и купе запрещается громкое прослушивание музыки, а также музыкальные репетиции. Это позволяет обеспечить тишину в любое время суток, сообщает sevastopolmedia.ru.

Советы по приобретению билетов

Осенью спрос на билеты продолжает оставаться на высоком уровне, из-за чего их лучше приобретать минимум за несколько недель до отправления. Продажи открываются за 3 месяца, поэтому с покупкой билетов не должно возникать проблем.

Ограничения, о которых нужно знать

Перевозка собак и кошек допускается только при наличии документов и специальных переносок. Курение запрещается не только в самих вагонах, но и тамбурах, что помогает избежать возгораний и проблем со здоровьем. Багаж должен не мешать проходу пассажиров, поэтому его размер нужно учитывать при сборе вещей. В вагонах запрещается употреблять алкогольные напитки.

Вывод

При соблюдении правил поездка на поезде станет комфортной не только для вас, но и других пассажиров. Важно уважать окружающих, сотрудников РЖД.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова часто путешествует на поездах, поэтому все правила знает уже наизусть. Благодаря ним на железнодорожном транспорте стало комфортнее ездить. Если вспомнить путешествия на поездах еще 20-25 лет назад, то там не шло речи о комфорте и безопасности. Сейчас все изменилось.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Переезд в Беларусь с детьми - сомнительная затея: есть причины - россиянам стоит задуматься

Заглянул в фирменный магазин Совхоза имени Ленина: что там можно купить и какие цены

РЖД запускают еще один туристический ретропоезд: названы даты и направление