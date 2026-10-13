Заливаю картошку яйцами со сметаной — нежнятина тает во рту: все готовится на одной сковороде

Как приготовить картошку в заливке из сметаны и яиц

Из картофеля и густой заливки можно сделать вкуснейшее блюдо, которое напомнит картофельную фриттату. В приготовлении нет ничего сложного.

Какие ингредиенты нужны

600 г картошки, 4 куриных яйца, 200 г сметаны, 1 томат, 2 лаврушки, 2 зубчика чеснока, 1 пучок зеленого лука и укропа, 3 столовые ложки подсолнечного масла, соль и перец - по вкусу.

Приготовление

Картофель очищаем, нарезаем кружочками, толщина которых не превышает 5 мм. На сковороду с маслом выкладываем измельченный чеснок и лаврушку, даем прогреться, после чего убираем.

Картофель выкладываем в один слой, обжариваем и переворачиваем после образования корочки. Отдельно смешиваем яйца, сметану, нарезанный томат, измельченную зелень, соль и перец.

Заливаем картошку полученной массой, ставим огонь на минимум и накрываем крышкой. Готовим в течение 15 минут.

Рекомендации

Картошку перед приготовлением лучше обсушить бумажными полотенцами.

Сметану следует брать с высокой жирностью для сливочного вкуса.

Зелень можно использовать и для подачи блюда.

Помидор должен быть качественным, а не “пластмассовым”.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова готовит это блюдо на завтрак. Улучшить его вкус получится в том случае, если при подаче использовать натертый сыр. Важно посыпать им блюдо в тот момент, пока оно еще горячее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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