Пешеходы мерзнут, водители злятся: почему светофоры в Петербурге хотят перенастроить

На многих перекрестках Петербурга зеленый свет теперь приходится ждать целую вечность.

Власти города наконец-то признали проблему. Комитет по транспорту предложил изменить федеральные правила и вернуть светофорам адекватный режим работы.

Хотели как лучше: откуда взялись бесконечные секунды

В России обновили дорожный ГОСТ. В него внедрили жесткое правило: траектории людей и машин вообще не должны пересекаться.

Раньше автомобиль поворачивал на зеленый и просто пропускал идущих людей. По новым нормам это запретили. Светофоры начали настраивать так: либо едут только машины, либо идут только пешеходы.

Задумка была понятной — снизить количество аварий. Но в Петербурге это привело к транспортному коллапсу.

Из 2000 светофоров города больше половины (1270 штук) уже перевели на этот жесткий режим.

Почему от этого стало только хуже

Город — это живой организм, и все перекрестки разные. Загнать их под один шаблон не получилось:

Город встал в пробки. Чтобы выделить пешеходам отдельное время, фазы светофоров пришлось сильно удлинить. Водители теперь стоят в заторах заметно дольше.

Чтобы выделить пешеходам отдельное время, фазы светофоров пришлось сильно удлинить. Водители теперь стоят в заторах заметно дольше. Пешеходы начали нарушать. Стоять на морозе по 100–120 секунд ради перехода дороги мало кому нравится. В итоге люди просто теряют терпение и перебегают дорогу на красный. Безопасность, ради которой всё затевалось, испарилась.

Что конкретно предлагают сделать

Петербургский Комтранс вместе с ГИБДД предлагает изменить строгие правила на федеральном уровне:

Убрать категорический запрет. Заменить жесткое требование «не допускать» совмещения потоков на мягкое «рекомендуется». Включать голову, а не шаблон. Настраивать каждый перекресток индивидуально, глядя на реальный поток машин и людей. Вернуть бело-лунные стрелки. Помните дополнительные секции светофора с мигающим человечком? Они отлично работают: водитель поворачивает, видит сигнал и спокойно уступает дорогу пешеходу. Полностью останавливать весь перекресток ради этого не нужно.

Что это изменит для обычных людей

Если поправки примут, светофоры снова заработают быстрее.

Водителям станет проще дышать: пропускная способность улиц вырастет, а глупых пробок на пустом месте станет меньше. Пешеходам больше не придется топтаться на тротуарах в ожидании заветного зеленого.

Сейчас Петербург собирает статистику и готовит аргументы для Москвы. Правила едины для всей страны, поэтому решать вопрос придется на уровне федеральных министерств. Но первый шаг к здравому смыслу уже сделан.

Ранее «Городовой» рассказывал, как новые ГОСТы изменили светофоры Петербурга.