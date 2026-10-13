Пешеходы мерзнут, водители злятся: почему светофоры в Петербурге хотят перенастроить

Власти города наконец-то признали проблему. Комитет по транспорту предложил изменить федеральные правила и вернуть светофорам адекватный режим работы.
Хотели как лучше: откуда взялись бесконечные секунды
В России обновили дорожный ГОСТ. В него внедрили жесткое правило: траектории людей и машин вообще не должны пересекаться.
Раньше автомобиль поворачивал на зеленый и просто пропускал идущих людей. По новым нормам это запретили. Светофоры начали настраивать так: либо едут только машины, либо идут только пешеходы.
Задумка была понятной — снизить количество аварий. Но в Петербурге это привело к транспортному коллапсу.
Из 2000 светофоров города больше половины (1270 штук) уже перевели на этот жесткий режим.
Почему от этого стало только хуже
Город — это живой организм, и все перекрестки разные. Загнать их под один шаблон не получилось:
- Город встал в пробки. Чтобы выделить пешеходам отдельное время, фазы светофоров пришлось сильно удлинить. Водители теперь стоят в заторах заметно дольше.
- Пешеходы начали нарушать. Стоять на морозе по 100–120 секунд ради перехода дороги мало кому нравится. В итоге люди просто теряют терпение и перебегают дорогу на красный. Безопасность, ради которой всё затевалось, испарилась.
Что конкретно предлагают сделать
Петербургский Комтранс вместе с ГИБДД предлагает изменить строгие правила на федеральном уровне:
- Убрать категорический запрет. Заменить жесткое требование «не допускать» совмещения потоков на мягкое «рекомендуется».
- Включать голову, а не шаблон. Настраивать каждый перекресток индивидуально, глядя на реальный поток машин и людей.
- Вернуть бело-лунные стрелки. Помните дополнительные секции светофора с мигающим человечком? Они отлично работают: водитель поворачивает, видит сигнал и спокойно уступает дорогу пешеходу. Полностью останавливать весь перекресток ради этого не нужно.
Что это изменит для обычных людей
Если поправки примут, светофоры снова заработают быстрее.
Водителям станет проще дышать: пропускная способность улиц вырастет, а глупых пробок на пустом месте станет меньше. Пешеходам больше не придется топтаться на тротуарах в ожидании заветного зеленого.
Сейчас Петербург собирает статистику и готовит аргументы для Москвы. Правила едины для всей страны, поэтому решать вопрос придется на уровне федеральных министерств. Но первый шаг к здравому смыслу уже сделан.
Ранее «Городовой» рассказывал, как новые ГОСТы изменили светофоры Петербурга.