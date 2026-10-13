В Русском музее грядет «Девятый вал»: как попасть на выставку Айвазовского и не перепутать дни

В Санкт-Петербурге готовятся к настоящему культурному шторму.

В корпусе Бенуа Русского музея открывается огромная выставка главного мариниста страны — Ивана Айвазовского.

Ради последних приготовлений музей меняет привычный график.

Михайловский дворец закроется раньше

В четверг, 15 октября, главный корпус музея (Михайловский дворец) будет работать по сокращенному графику:

Дворец открыт с 10:00 до 15:30.

Кассы перестанут продавать билеты уже в 14:00.

Если вы планировали долгую неспешную прогулку по залам в этот день, лучше перенести визит. Музейным сотрудникам нужно время, чтобы закончить монтаж и навести идеальный лоск перед открытием масштабного проекта.

Корпус Бенуа и Михайловский дворец соединены переходом, поэтому суета затронет всё главное здание.

Внимание пенсионерам: бесплатный день перенесли

Обычно каждый третий четверг месяца в Русском музее — это «День пожилого посетителя», когда пенсионеры могут прийти бесплатно.

Из-за сокращенного дня акцию сдвинули. Приходить нужно в среду, 14 октября, с 14:00. П

Чего ждать от самой выставки

Экспозиция откроет свои двери в пятницу, 16 октября, в 9:30 утра.

Масштаб действительно впечатляет:

Больше 200 работ. Это не только всенародно любимые гигантские полотна с бушующим морем, но и редкая графика, которую выставляют нечасто — бумага боится яркого света.

Это не только всенародно любимые гигантские полотна с бушующим морем, но и редкая графика, которую выставляют нечасто — бумага боится яркого света. Главные хиты. Вы увидите оригиналы легендарных картин: «Девятый вал», «Волна», «Сотворение мира» и эпический «Бриг "Меркурий"».

Вы увидите оригиналы легендарных картин: «Девятый вал», «Волна», «Сотворение мира» и эпический «Бриг "Меркурий"». Картины-гости. Часть шедевров привезли из региональных музеев России и даже из Национального художественного музея Республики Беларусь. Собрать их вместе — редкая удача.

Кроме живописи на подобных экспозициях часто выставляют навигационные приборы, корабельные флаги и личные вещи художника.

Ведь Айвазовский был не просто живописцем, а официальным художником Главного морского штаба Российской империи.

Полезный совет перед походом

Айвазовский — абсолютный любимец публики. На его выставки почти всегда выстраиваются очереди, независимо от погоды за окном.

Чтобы не мерзнуть у входа, покупайте электронные билеты заранее на официальном сайте Русского музея и выбирайте утренние часы в будние дни.

И закладывайте на осмотр минимум два-три часа — от таких масштабов стихии быстро уйти точно не получится.

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