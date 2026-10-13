Где кончается шедевр: глава Эрмитажа призвал перестать гоняться за подлинниками

Пиотровский рассказал, почему одинаковые скульптуры стоят по-разному.

Великое искусство стоит миллионы долларов. А его точная копия — почти ничего. Но что, если эта «копия» сделана в той же мастерской, теми же красками и в то же самое время?

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью РБК поднял неудобную тему: наш подход к подлинникам безнадежно устарел. Мы гоняемся за красивым словом «оригинал», хотя сам арт-рынок давно превратился в бюрократическую игру.

Тринадцатая отливка — уже вне закона

Представьте: скульптор сделал идеальную форму и отлил из бронзы статую. Потом вторую, третью... Они абсолютно одинаковые. До миллиметра. Но тут в дело вступает закон.

Во Франции, например, еще в прошлом веке ввели жесткое правило: оригиналом считаются только первые 12 отливок скульптуры (8 на продажу и 4 для автора и музеев).

А что происходит с тринадцатой? Она вылетает из канона. С точки зрения искусства — это точно такой же шедевр. С точки зрения закона и рынка — просто металл, цена которого падает в разы.

Именно так вышло со скульптурой Аристида Майоля, купленной Эрмитажем: работа идентична признанным шедеврам, но в юридический реестр не влезла.

"Что значит "подделка", если вещи отлиты в тех же формах?" — говорит Пиотровский в интервью.

Мастерская как конвейер: Леонардо и Фаберже

Мы привыкли думать о гениях как об одиночках. Представляем Леонардо да Винчи, который годами сидит перед холстом при свечах. В реальности всё было иначе.

Мастерские эпохи Возрождения больше напоминали небольшие фабрики:

Учитель делал набросок и общую задумку.

Талантливые ученики писали фон, одежду и руки.

Мастер наносил финальные штрихи на лицах и ставил подпись.

Ученики виртуозно копировали стиль мастера — они для этого и учились! Поэтому сейчас картин «в стиле Леонардо» невероятно много. И отличить руку гения от руки его лучшего подмастерья физически невозможно.

С Карлом Фаберже та же история, отметил Пиотровский.

«Спаситель мира»: картина за полмиллиарда или маркетинг?

Яркий пример тупика — картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi). В 2017 году её продали на аукционе за рекордные 450 миллионов долларов как работу Леонардо да Винчи.

Вот только эксперты до сих пор спорят до хрипоты: сам это Леонардо или всё-таки его ученик Больтраффио? Полотно было ужасно разрушено, его фактически переписали заново во время реставрации.

Сегодня статус шедевра зависит не от правды, а от консенсуса. Собрались влиятельные эксперты, договорились считать вещь оригиналом — она стоит миллионы. Не договорились — цена ей пара тысяч долларов.

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