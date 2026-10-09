В день именин императрицы: почему 7 декабря хотят официально сделать Днем Эрмитажа

7 декабря — официальный День Эрмитажа
Петербуржцы давно знают эту дату. 7 декабря Эрмитаж традиционно отмечает свой день рождения.
История праздника уходит в 1764 год. В день святой Екатерины императрица Екатерина II приобрела первую коллекцию из 225 картин у купца Иоганна Гоцковского. С этого собрания и начался великий музей.
Теперь эту дату хотят закрепить официально. Власти Санкт-Петербурга уже одобрили проект законопроекта, пишет "ДП".
Совсем скоро 7 декабря станет полноправным городским праздником. Обычно в эти дни на Дворцовой площади показывают масштабные световые шоу, а музей открывает новые уникальные выставки.
Бесплатный вход 1 сентября: теперь и для учителей
Эрмитаж вносит новшевства и в свою работу. Ко Дню знаний музей расширил свою традиционную акцию. 1 сентября вход в Главный музейный комплекс (Зимний дворец и прилегающие здания) стал бесплатным.
Кто смог пройти свободно:
- школьники и студенты колледжей и вузов;
- курсанты, аспиранты, ординаторы и интерны;
- учителя школ, лицеев и гимназий.
Раньше акция действовала только для учащихся. Теперь в список включили и школьных педагогов. Это решение связано с указом президента о поддержке учителей — теперь они могут посещать музеи бесплатно не реже одного раза в месяц.
Как получить бесплатный билет
Просто подойти к турникету не получится — нужен билет с нулевой стоимостью.
Оформить его можно двумя способами:
- Онлайн — заранее на официальном сайте Эрмитажа.
- В кассе — в день посещения прямо в музее.
Важный момент: на входе обязательно попросят подтверждающий документ.
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