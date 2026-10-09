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В день именин императрицы: почему 7 декабря хотят официально сделать Днем Эрмитажа

Опубликовано: 9 октября 2026 04:53
 Проверено редакцией
В день именин императрицы: почему 7 декабря хотят официально сделать Днем Эрмитажа
В день именин императрицы: почему 7 декабря хотят официально сделать Днем Эрмитажа
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В городском календаре может появиться новый официальный праздник.

7 декабря — официальный День Эрмитажа

Петербуржцы давно знают эту дату. 7 декабря Эрмитаж традиционно отмечает свой день рождения.

История праздника уходит в 1764 год. В день святой Екатерины императрица Екатерина II приобрела первую коллекцию из 225 картин у купца Иоганна Гоцковского. С этого собрания и начался великий музей.

Теперь эту дату хотят закрепить официально. Власти Санкт-Петербурга уже одобрили проект законопроекта, пишет "ДП".

Совсем скоро 7 декабря станет полноправным городским праздником. Обычно в эти дни на Дворцовой площади показывают масштабные световые шоу, а музей открывает новые уникальные выставки.

Бесплатный вход 1 сентября: теперь и для учителей

Эрмитаж вносит новшевства и в свою работу. Ко Дню знаний музей расширил свою традиционную акцию. 1 сентября вход в Главный музейный комплекс (Зимний дворец и прилегающие здания) стал бесплатным.

Кто смог пройти свободно:

  • школьники и студенты колледжей и вузов;
  • курсанты, аспиранты, ординаторы и интерны;
  • учителя школ, лицеев и гимназий.

Раньше акция действовала только для учащихся. Теперь в список включили и школьных педагогов. Это решение связано с указом президента о поддержке учителей — теперь они могут посещать музеи бесплатно не реже одного раза в месяц.

Как получить бесплатный билет

Просто подойти к турникету не получится — нужен билет с нулевой стоимостью.

Оформить его можно двумя способами:

  1. Онлайн — заранее на официальном сайте Эрмитажа.
  2. В кассе — в день посещения прямо в музее.

Важный момент: на входе обязательно попросят подтверждающий документ.

Ранее «Городовой» рассказывал, как музеи Петербурга спасают шедевры и бьют мировые рекорды.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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