50 тонн грязи на ботинках: музеи Петербурга спасают шедевры и бьют мировые рекорды

Всего одна тысяча посетителей за месяц заносит в музей около 12 килограммов песка.

Осень в Петербурге — время романтичное, но дождливое. Пока туристы любуются желтыми листьями, хранители музеев с тревогой смотрят им под ноги.

Вместе с любителями искусства в исторические здания шагает тонна уличной грязи.

Грязевой апокалипсис в цифрах

Обычный человек даже не задумывается, сколько мусора он приносит с улицы. Эксперты подсчитали: всего одна тысяча посетителей за месяц заносит в помещение около 12 килограммов песка и влаги. В дожди и снегопады эту цифру можно смело умножать.

За три осенних месяца гости пяти главных музейных комплексов Петербурга оставляют на входных ковриках почти 50 тонн грязи, сообщает "ДП".

Вот как распределяется эта «нагрузка»:

Русский музей: 12,2 тонны грязи (более 1 млн гостей за осень).

12,2 тонны грязи (более 1 млн гостей за осень). Петергоф: до 12 тонн (около 1 млн гостей).

до 12 тонн (около 1 млн гостей). Эрмитаж: 9 тонн (до 760 тыс. гостей).

9 тонн (до 760 тыс. гостей). Царское Село и Исаакиевский собор: по 8,2 тонны каждый (около 600–680 тыс. гостей).

Реагенты — главный враг дворцов

Если осенью музеи борются с лужами и песком, то зимой начинается настоящий ад. С улиц на обуви приносят противогололедные реагенты.

Соль и химия губительны для исторических зданий. Песчинки работают как наждачная бумага, вытирая уникальный паркет XVIII–XIX веков, а реагенты въедаются в мрамор и оставляют белые разводы.

Государственные музеи обычно нанимают клининг через госторги. А вот частные площадки, вроде музея-макета «Петровская Акватория», предпочитают убирать сами — сторонним компаниям заботу о хрупких полах не доверяют, пишет издание.

Как спасают паркеты и дворцы

Петербургу принадлежит 80% всех нежилых исторических зданий страны. Это не только музеи, но и рестораны, отели и офисы в бывших особняках. Вопрос сохранения интерьеров стоит очень остро.

Сегодня популярность набрал шеринг вестибюльных ковров. Музеям не нужно покупать и стирать покрытия самому. Специальная служба регулярно привозит чистые профессиональные ковры и забрала грязные.

В современных музеях выстраивают целый «барьер» из трех зон:

Крупные решетки на улице — сбивают грязь с каблуков. Жесткие щеточные ковры в тамбуре — счищают песок. Мягкие ворсовые ковры в вестибюле — впитывают остатки воды.

Русский музей штурмует мировой топ

Откуда же берется столько грязи? Ответ прост: поток туристов в Петербург не иссякает, а Русский музей и вовсе побил все рекорды.

По итогам 2025 года Русский музей взлетел на 6-е место в списке самых посещаемых музеев МИРА. За год в его залах побывали 5,1 млн человек (посещаемость выросла сразу на 41%).

Музей второй год подряд обогнал Эрмитаж, который занял 11-е место с результатом в 3,8 млн гостей, сообщило издание The Art Newspaper Russia.

Так что в следующий раз, тщательно вытирая ноги при входе в Эрмитаж или Русский музей, помните: вы делаете важное дело — спасаете мировое наследие от лишней пары граммов песка.

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