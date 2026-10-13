15 минут до метро и новая профессия: как готовят водителей для скоростной «Славянки»

На водителя трамвая можно выучиться бесплатно.

Жители Шушар и Славянки годами стояли в глухих пробках на выезде к метро «Купчино». Но ситуация быстро меняется.

Скоростной трамвай уже перевозит миллионы людей, пути достраивают, а для управления современными составами начали бесплатно учить всех желающих.

Работа мечты: как бесплатно выучиться на водителя трамвая

Линия растет, а значит, нужны люди за контроллером. Городской «Горэлектротранс» объединился со «Славянкой» и запустил совместный проект.

Водителей с обычными автомобильными правами (категории «B», «C» или «D») бесплатно переучивают на водителя трамвая.

Условия отличные:

Учеба за счет проекта. Платить ни за что не нужно.

Платить ни за что не нужно. Платят стипендию. Без денег во время учебы курсанты не останутся.

Без денег во время учебы курсанты не останутся. Медосмотр оплатят. Все расходы на врачей компенсируют.

Все расходы на врачей компенсируют. Железная гарантия работы. Сдал экзамен в ГАИ — сразу выходишь на маршрут.

Теорию преподают профи из Учебно-курсового комбината Горэлектротранса. Это старейшая школа города с отличными тренажерами.

А практику курсанты проходят сразу в новом депо и на линии «Славянки».

Первая группа из пяти человек уже грызет гранит науки. Критерии простые: возраст от 21 года, наличие прав, крепкое здоровье и успешное собеседование.

Популярнее маршруток: трамвай бьет рекорды

Первый участок от Купчино до Шушар открыли в декабре 2025 года. За это время вагоны перевезли уже 3,7 миллиона пассажиров.

Люди быстро поняли: рельсы надежнее асфальта.

В среднем трамвай перевозит больше 13 тысяч человек в день.

Осенью 2026 года пассажиропоток подскочил почти на четверть.

В утренний и вечерний час пик вагоны приходят каждые 7 минут. Днем — раз в 9–12 минут.

Никаких нервов и опозданий на работу: сел в теплый вагон и точно знаешь, во сколько будешь у метро.

Финишная прямая: когда откроют всю ветку?

Сейчас строители заканчивают второй, самый сложный участок — до микрорайона Славянка.

Отрезок готов уже на 99%. Масштаб стройки впечатляет: рельсы проложили по специальным эстакадам над КАД, Московским шоссе и железнодорожными путями. Трамвай буквально летит над вечными пробками.

Сейчас рабочие доделывают контактную сеть у шоссе Подбельского, кладут асфальт на подъездах и наводят порядок вокруг путей.

План такой:

Конец октября 2026 года: по новым 11 километрам путей запустят первые пустые трамваи. Инженеры проверят рельсы, стрелки и электронику. Конец 2026 года: линию запустят полностью с пассажирами.

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