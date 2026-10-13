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15 минут до метро и новая профессия: как готовят водителей для скоростной «Славянки»

Опубликовано: 13 октября 2026 15:34
 Проверено редакцией
15 минут до метро и новая профессия: как готовят водителей для скоростной «Славянки»
15 минут до метро и новая профессия: как готовят водителей для скоростной «Славянки»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На водителя трамвая можно выучиться бесплатно.

Жители Шушар и Славянки годами стояли в глухих пробках на выезде к метро «Купчино». Но ситуация быстро меняется.

Скоростной трамвай уже перевозит миллионы людей, пути достраивают, а для управления современными составами начали бесплатно учить всех желающих.

Работа мечты: как бесплатно выучиться на водителя трамвая

Линия растет, а значит, нужны люди за контроллером. Городской «Горэлектротранс» объединился со «Славянкой» и запустил совместный проект.

Водителей с обычными автомобильными правами (категории «B», «C» или «D») бесплатно переучивают на водителя трамвая.

Условия отличные:

  • Учеба за счет проекта. Платить ни за что не нужно.
  • Платят стипендию. Без денег во время учебы курсанты не останутся.
  • Медосмотр оплатят. Все расходы на врачей компенсируют.
  • Железная гарантия работы. Сдал экзамен в ГАИ — сразу выходишь на маршрут.

Теорию преподают профи из Учебно-курсового комбината Горэлектротранса. Это старейшая школа города с отличными тренажерами.

А практику курсанты проходят сразу в новом депо и на линии «Славянки».

Первая группа из пяти человек уже грызет гранит науки. Критерии простые: возраст от 21 года, наличие прав, крепкое здоровье и успешное собеседование.

Популярнее маршруток: трамвай бьет рекорды

Первый участок от Купчино до Шушар открыли в декабре 2025 года. За это время вагоны перевезли уже 3,7 миллиона пассажиров.

Люди быстро поняли: рельсы надежнее асфальта.

  • В среднем трамвай перевозит больше 13 тысяч человек в день.
  • Осенью 2026 года пассажиропоток подскочил почти на четверть.
  • В утренний и вечерний час пик вагоны приходят каждые 7 минут. Днем — раз в 9–12 минут.

Никаких нервов и опозданий на работу: сел в теплый вагон и точно знаешь, во сколько будешь у метро.

Финишная прямая: когда откроют всю ветку?

Сейчас строители заканчивают второй, самый сложный участок — до микрорайона Славянка.

Отрезок готов уже на 99%. Масштаб стройки впечатляет: рельсы проложили по специальным эстакадам над КАД, Московским шоссе и железнодорожными путями. Трамвай буквально летит над вечными пробками.

Сейчас рабочие доделывают контактную сеть у шоссе Подбельского, кладут асфальт на подъездах и наводят порядок вокруг путей.

План такой:

  1. Конец октября 2026 года: по новым 11 километрам путей запустят первые пустые трамваи. Инженеры проверят рельсы, стрелки и электронику.
  2. Конец 2026 года: линию запустят полностью с пассажирами.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург влюбился в новый трамвай.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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