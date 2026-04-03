911 тысяч на «Славянке»: Петербург влюбился в новый трамвай

Трамвайная линия «Славянка» в Санкт-Петербурге отметила 100 дней работы. За этот период ею воспользовались 911 тысяч человек, рассказали в Смольном.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что маршрут «Купчино — Шушары — Славянка» пока не охватывает весь запланированный путь. Тем не менее ежедневно в будни он перевозит около 19 тысяч жителей, а в выходные — свыше 7 тысяч.
Более 70% пассажиров высоко оценили новинку, согласно опросу в официальной группе маршрута, сообщили в пресс-службе.
На линии задействовано 217 сотрудников — водители, ремонтники и диспетчеры. К концу 2026 года концессионер намерен увеличить штат еще на 129 человек.
Завершить второй этап строительства планируют к концу 2026 года, после чего трамвай доедет от улицы Валдайская до конечной «Славянка».
Пока маршрут идет только от Купчино до Шушар, но уже популярен среди жителей новых кварталов.