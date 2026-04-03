Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия Полезное
911 тысяч на «Славянке»: Петербург влюбился в новый трамвай

Опубликовано: 3 апреля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Второй этап строительства линии планируют завершить в конце 2026 года.

Трамвайная линия «Славянка» в Санкт-Петербурге отметила 100 дней работы. За этот период ею воспользовались 911 тысяч человек, рассказали в Смольном.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что маршрут «Купчино — Шушары — Славянка» пока не охватывает весь запланированный путь. Тем не менее ежедневно в будни он перевозит около 19 тысяч жителей, а в выходные — свыше 7 тысяч.

Более 70% пассажиров высоко оценили новинку, согласно опросу в официальной группе маршрута, сообщили в пресс-службе.

На линии задействовано 217 сотрудников — водители, ремонтники и диспетчеры. К концу 2026 года концессионер намерен увеличить штат еще на 129 человек.

Завершить второй этап строительства планируют к концу 2026 года, после чего трамвай доедет от улицы Валдайская до конечной «Славянка».

Пока маршрут идет только от Купчино до Шушар, но уже популярен среди жителей новых кварталов.

Автор:
Юлия Аликова
