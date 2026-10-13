Мошенники теперь сами переводят деньги. Что делать, если на счёт пришли чужие средства - ответ эксперта

Сам того не подозревая, получатель становится звеном в цепочке аферистов

Многим россиянам известа история: приходит СМС о зачислении неизвестно откуда взявшейся крупной суммы. Потом звонит незнакомец и говорит, что ошибся номером и просит вернуть деньги на другой счёт. Эксперты по кибербезопасности подчеркивают: это новая схема мошенников.

Как работает схема

Мошенники переводят на вашу карту деньги, украденные у другого человека. Потом звонят и просят переслать их дальше — на чужой счёт. Сам того не подозревая, человек становится звеном в цепочке пересылок.

Мошенник не получает доступ к вашему телефону или банковскому приложению. Перевод по номеру карты — обычная операция.

Что грозит получателю

Вернуть чужие деньги, полученные не обоснованно, требует закон. Это гражданская обязанность, и неважно, знали вы о переводе или нет. В противном случае сумму могут взыскать через суд с процентами.

Уголовная ответственность грозит только тем, кто согласился предоставить свою карту за вознаграждение и действовал по указанию мошенников. Это называется дропперство. Если вы просто получили перевод и не договаривались ни о чём, уголовной статьи нет.

Вариант возможных последствий - банк может заблокировать счёт, если ваши реквизиты попали в базу подозрительных. Но не автоматически и не за одну операцию. Решение принимают по 12 признакам. В случае ошибки блокировку можно оспорить, обратившись в Центробанк через сайт регулятора.

Что делать, если на счет пришли сомнительные деньги

Проверьте зачисление в приложении банка, а не доверившись только СМС.

Не тратьте и не снимайте эти деньги.

Не переводите их никому по просьбе звонящего.

Обратитесь в свой банк и попросите вернуть деньги отправителю официально.

Сохраните скриншоты и записи разговоров.

Чужие деньги нужно вернуть, это обязанность. Спокойно обратитесь в банк — и история останется просто неприятным случаем.

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