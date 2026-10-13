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«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – урожай гигантский, плоды хранятся до 6 месяцев

Опубликовано: 13 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – урожай гигантский, плоды хранятся до 6 месяцев
«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – урожай гигантский, плоды хранятся до 6 месяцев
Городовой ру
Идеально хранится до самой весны

С наступлением осени опытные огородники приступают к планированию будущего сезона, уделяя особое внимание подбору семенного материала. Томаты остаются наиболее востребованной культурой, однако не все сорта обладают требуемыми показателями лежкости.

При выборе сорта, сочетающего высокие вкусовые качества, урожайность и длительный срок хранения, рекомендуем обратить внимание на «Фонари Фокина». Этот сорт является отличным решением для дачников, ориентированных на качество и длительную сохранность продукции.

Сорт относится к позднеспелым и среднерослым: в тепличных условиях высота куста достигает 1,5 метров. Вегетационный период до момента технической спелости плодов составляет порядка 130 дней.

Овальные плоды розового цвета характеризуются ровным размером, средняя масса составляет 200 г. Плотная текстура мякоти насыщенного оттенка делает данный сорт одним из наиболее востребованных по вкусовым характеристикам среди категории томатов для длительного хранения.

Дополнительным преимуществом сорта является высокий уровень устойчивости к типичным заболеваниям культуры. При хранении в течение шести месяцев вкусовые характеристики продукта остаются неизменными.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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