Идеальнее «Бычьего сердца»: плоды по 1 кг, мясистые и сочные – прут даже в фитофторное лето

Не сорт, а мечта огородников

С наступлением осени садоводы со стажем приступают к планированию будущего сезона, уделяя особое внимание отбору семенного материала.

При подборе семян томатов необходимо учитывать индивидуальные предпочтения по вкусовым характеристикам, а также размеру и форме плодов. Для получения урожая, пригодного для приготовления салатов, соков и густых соусов, рекомендуем обратить внимание на сорт «Гигант Маслова».

«Гигант Маслова» представляет собой высокоурожайный сорт с крупноплодными характеристиками. Средняя масса плода составляет 500 г, при этом отдельные экземпляры достигают веса 1 кг.

На одном кусте формируется до 7 плодовых кистей. Сорт обладает высокой устойчивостью к фитопатологиям и вредителям, плоды характеризуются высокой товарностью, отсутствием склонности к растрескиванию и увяданию. Мякоть отличается мясистостью, умеренной сочностью и выраженным сладким вкусом. Период вегетации составляет от 110 до 130 дней с момента появления всходов. Растения индетерминантного типа (высотой до 2 м) требуют установки опорных конструкций и проведения пасынкования.

Совет агронома Ксении Давыдовой

Сорт «Гигант Маслова» требователен к плодородию почвы ввиду развитой корневой системы. Максимальная урожайность культуры достигается при выращивании на черноземах с внесением гумуса.

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