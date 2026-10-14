Лью лимонный сок в сгущенку – на столе вкуснятина: готовлю простой и вкусный пирог за 30 минут

Секрет кроется в сгущенном молоке, в которое вливают лимонный сок без варки. Такой десерт готовят двойной порцией: первый съедают горячим, второй дожидается следующего дня.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 120 г;
- мука — 250 г;
- цедра одного лимона;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахар — 200 г;
- лимонный сок — 3 ст. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 100 мл.
Способ приготовления
Для начала нужно просеять муку, добавив туда соль и разрыхлитель. Затем взбейте масло с сахаром и постепенно, по одной штуке вводите яйца.
Смешайте муку и остальные иингредиенты, перемешайте до густоты. Вылейте тесто, которое должно быть чуть гуще сметаны, в форму для запекания и поставьте в духовой шкаф при 180 градусах 30 минут.
Приготовьте помадку
Смешайте три столовые ложки сгущенного молока с двумя столовыми ложками лимонного сока. Смажьте остывший пирог и посыпьте цедрой.
Совет от автора
Корреспондент «Городового» Алина Владимирова уже испекла этот пирог. Но так как у нее не было дома молока, она заменила его кефиром. Пирог получился еще более вкусным, но текстура после приготовления осталась чуть более влажной.
Фото: Сгенерировано ИИ
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