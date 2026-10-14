Городовой / Новости Петербурга / Лью лимонный сок в сгущенку – на столе вкуснятина: готовлю простой и вкусный пирог за 30 минут

Лью лимонный сок в сгущенку – на столе вкуснятина: готовлю простой и вкусный пирог за 30 минут

Опубликовано: 14 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Лью лимонный сок в сгущенку – на столе вкуснятина: готовлю простой и вкусный пирог за 30 минут
Лью лимонный сок в сгущенку – на столе вкуснятина: готовлю простой и вкусный пирог за 30 минут
Городовой ру
Этот пирог пекут, когда хочется яркого цитрусового вкуса. Нежная текстура сочетается с кислинкой и густой помадкой, тающей во рту.

Секрет кроется в сгущенном молоке, в которое вливают лимонный сок без варки. Такой десерт готовят двойной порцией: первый съедают горячим, второй дожидается следующего дня.

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 120 г;
  • мука — 250 г;
  • цедра одного лимона;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахар — 200 г;
  • лимонный сок — 3 ст. л.;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл.

Способ приготовления

Для начала нужно просеять муку, добавив туда соль и разрыхлитель. Затем взбейте масло с сахаром и постепенно, по одной штуке вводите яйца.

Смешайте муку и остальные иингредиенты, перемешайте до густоты. Вылейте тесто, которое должно быть чуть гуще сметаны, в форму для запекания и поставьте в духовой шкаф при 180 градусах 30 минут.

Приготовьте помадку

Смешайте три столовые ложки сгущенного молока с двумя столовыми ложками лимонного сока. Смажьте остывший пирог и посыпьте цедрой.

Совет от автора

Корреспондент «Городового» Алина Владимирова уже испекла этот пирог. Но так как у нее не было дома молока, она заменила его кефиром. Пирог получился еще более вкусным, но текстура после приготовления осталась чуть более влажной.

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее мы рассказывали, как приготовить легендарный гуляш из СССР.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Лимонные бантики из творога: перетираю масло с яйцом — нежное печенье к чаю и кофе Перейти 14 октября 2026
Рекорды, новые лагеря и лучшие вожатые: как прошло лето для петербургских школьников Перейти 14 октября 2026
«Герман» больше не сажаю: выбираю новые сорта – и урожай сладких зеленцов гребу с мая по октябрь Перейти 14 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Прогноз погоды Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное