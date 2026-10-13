Легендарный рецепт из поваренной книги 1954 года: готовим тот самый ГОСТовский гуляш с подливой, как в детстве

Секрет кроется в правильной пассеровке муки и строгом соблюдении технологии тушения. Именно это дает насыщенный соус без комочков и идеальную мягкость говядины.
Обжарьте и потушите мясо
Промойте 500 гр. говядины (лопатка или задняя часть), обсушите бумажным полотенцем и нарежьте кубиками. Мелко нашинкуйте одну луковицу.
На сильно разогретой сковороде с растительным маслом быстро обжарьте мясо до румяной корочки, около 5-7 минут. Жарьте небольшими порциями, чтобы говядина схватилась корочкой, а не выделяла сок. Добавьте лук и обжаривайте вместе еще 5 минут.
Введите столовую ложку томатной пасты с горкой, перемешайте и пассеруйте 2-3 минуты. Залейте 400 миллилитрами горячей воды так, чтобы жидкость почти покрыла мясо.
Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 1–1,5 часа.
Приготовьте соусную основу
За 15 минут до готовности обжарьте столовую ложку муки с горкой на сухой сковороде до кремового цвета и легкого орехового запаха.
Остудите, разведите теплым бульоном до однородности и влейте к мясу, постоянно помешивая. Добавьте чайную ложку соли без горки, черный перец по вкусу и лавровый лист. Потомите под крышкой еще 10 минут.
Интересный факт: В советских столовых муку никогда не сыпали сырой в котел: обжарка расщепляет крахмал, и соус не становится клейким при остывании.
Фото: Сгенерировано ИИ
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