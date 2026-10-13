400 метров до цели и 80 на новом старте: как движется стройка коричневой линии метро в Петербурге

Каждый пройденный метр приближает момент, когда петербуржцы смогут быстро и без пробок доехать с юго-запада прямиком в центр города.

В Петербурге продолжают активно строить шестую, Красносельско-Калининскую (коричневую) линию метро. Это одна из самых долгожданных строек города.

Работы кипят глубоко под землей сразу в нескольких районах. Строители применили проверенную тактику: они пробивают тоннели с двух противоположных сторон навстречу друг другу.

Главная встреча — у «Заставской»

План метростроевцев выглядит наглядно.

Первая группа рабочих идет от станции «Путиловская» в сторону центра.

Вторая группа движется от будущей станции «Каретная» на юго-запад.

Где они встретятся? Примерно посередине этого отрезка — у будущей станции «Заставская». Именно здесь два встречных тоннеля соединятся в один маршрут, сообщает канал "Подземник".

До «Заставской» осталось всего 400 метров

Со стороны «Путиловской» сейчас вгрызаются в грунт два тоннелепроходческих щита. Они уже успешно миновали будущую станцию «Броневая» и уверенно идут вперед:

Первый щит прошел уже 1600 метров из двух километров. До «Заставской» ему осталось пробурить всего около 400 метров — финиш совсем близко.

прошел уже 1600 метров из двух километров. До «Заставской» ему осталось пробурить всего около 400 метров — финиш совсем близко. Второй щит движется параллельно и немного отстает: за его плечами пока около 700 метров пути.

У «Каретной» начали новый тоннель

На другом конце стройки тоже шумно. Возле будущей «Каретной» рабочие начали прокладывать еще один тоннель.

Под землей через шахту № 852 кипит сложная работа. В одну сторону от нее щиты с красивыми именами «Вера» и «Любовь» идут к «Боровой» и «Заставской».

А в противоположную сторону строители теперь тянут тоннель к будущей станции «Лиговский проспект-2». Все подготовительные работы уже позади: смонтирован специальный укладчик колец, и щит начал свой путь.

Зачем Петербургу эта ветка?

Коричневая ветка — настоящее спасение для города. Юго-западные районы Петербурга задыхаются без рельсового транспорта.

Новая ветка решит сразу несколько больших проблем:

Разгрузит красную ветку. Утром на станции «Автово» и «Кировский завод» не протолкнуться. Новая линия заберет часть пассажиров на себя. Даст новые пересадки. С «Заставской» можно будет легко перейти на синюю ветку (станция «Московские ворота»). А с «Каретной» — перепрыгнуть на фиолетовую (к «Обводному каналу»).

Ранее «Городовой» рассказывал, куда доедет метро Петербурга.