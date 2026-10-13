Куда доедет метро Петербурга: 150 миллиардов рублей и 10 новых станций

В Петербурге заложили бюджет на строительство метро в ближайшие годы.

Городские власти утвердили бюджет на ближайшие три года. На развитие подземки выделят гигантскую сумму — около 150 миллиардов рублей, пишет "ДП", ссылаясь на заседание правительства города.

Главная цель: открыть 10 новых станций до 2030 года.

Зеленую ветку протянут дальше на север

Самые масштабные работы запланированы на 2027 год. В этот период стройка закипит сразу на семи объектах.

В первую очередь повезет жителям Приморского района. Зеленую ветку метро наконец-то продлят от станции «Беговая» дальше на север.

Там появятся станции «Богатырская» и «Каменка» (она же «Зоопарк»). Это спасет от вечных пробок огромные жилые кварталы в районе Комендантского проспекта.

Параллельно будут развивать новую, шестую линию — коричневую. Ее начнут тянуть от станции «Юго-Западная» в сторону центра — до станции «Обводный канал-2».

Выход из «Театральной» и дублер на Лиговском

Отдельная история — станция «Театральная». Под землей платформу построили, поезда проезжают ее без остановки. Но вот подняться в город пока нельзя: строители долго спорили, где именно разместить выход на поверхность.

Деньги на строительство вестибюля заложили в бюджет 2027 года. Так что долгожданный выход к Мариинскому театру все-таки появится.

Кроме того, город начал готовить площадку под вестибюль «Лиговского проспекта-2». Эта станция станет пересадочной и сильно разгрузит центр Петербурга.

Кольцевая линия — это не миф

Петербуржцы мечтают о кольцевой линии метро уже не одно десятилетие. До запуска поездов еще далеко, но первые реальные шаги город делает уже сейчас.

На днях правительство официально зарезервировало землю в Невском районе под будущую станцию «Фарфоровская». Она появится недалеко от Железнодорожного и Белевского проспектов и станет частью южного полукольца, сообщили в Смольном.

Раньше на этой земле планировали построить обычный торговый комплекс с подземным гаражом. Власти передумали: участок сохранят именно под нужды метро.

Строить станцию начнут позже, но главное сделано — землю не займут другие постройки.

Что в итоге?

Петербургское метро постепенно выходит из многолетнего застоя. Проекты разморозили, финансирование утвердили. Если планы не сорвутся, то уже к концу этого десятилетия карта городской подземки станет заметно больше и удобнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, чего ждать пассажирам Петербурга в 2027 году.