День выдался теплый - морозов не будет две недели: народные приметы на 16 октября

16 октября в народном календаре — день Дениса Позимнего, который также называли Осенними лихорадками

16 октября в народном календаре — день Дениса Позимнего, который также называли Осенними лихорадками и Хлебником. Обычно после него начинались первые настоящие заморозки, а земля окончательно «отдыхала» от урожая.

Приметы погоды

По этому дню определяли, какой будет предстоящая зима. Если утром на траве лежал иней, ждали холодную и морозную зиму, а ясное небо сулило мягкую зиму. Тёплая погода 16 октября означала, что морозов не будет до 2 ноября - дня Артемия. Низкие тёмные облака предвещали скорый снегопад и ненастье. Если галки собирались в стаи и громко кричали, ждали ясной погоды, а суетливые воробьи, перелетающие с места на место, наоборот, предвещали ненастье. Зайцы, нагулявшие много жира, и полевые мыши, забравшиеся в дом, считались предвестниками суровой и долгой зимы.

Сельскохозяйственные дела

День Дениса Позимнего завершал осенний земледельческий сезон. Крестьяне заканчивали все полевые работы, убирали последний урожай и закладывали запасы на зиму. Хозяйки делали заготовки капусты и рябины. Мужчины заготавливали дрова, утепляли скотные дворы и амбары, проверяли состояние крыш, окон и дверей.

Запреты дня

В этот день не рекомендовалось надолго открывать окна, чтобы вместе с холодом в дом не проникли болезни. Также не советовали подбирать деньги, особенно на перекрёстках, и выносить мусор после захода солнца — считалось, что можно привлечь неудачу.

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