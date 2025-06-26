«Комбуча не сжигает жир»: нутрициолог развеивает популярные заблуждения о чайном грибе

Восемь недель похудения на чайном грибе: сенсация или псевдонаука?

В интернете появились сообщения о том, что чайный гриб, или комбуча, помогает похудеть. Утверждается, что напиток убивает вредные бактерии, накапливающие жир, и размножает полезные, борется с воспалениями, гастритом и улучшает чувствительность к инсулину.

Чтобы разобраться в этом вопросе, портал «Городовой» обратился к нутрициологу Виктории Вишняковой.

Комбуча — ферментированный продукт и источник пробиотиков

Комбуча относится к ферментированным продуктам и содержит пробиотики. В России их можно получить из кисломолочных продуктов – сыра, ряженки, кефира, йогурта, творога.

«Если люди не едят кисломолочные продукты, они могут пополнять коллекцию своих микроорганизмов через ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи, соленые (но не маринованные) огурцы, и, в том числе, камбуча или чайный гриб, если его делают дома», — поясняет Виктория Вишнякова.

По сути, это источник пробиотиков, который лучше, чем лимонад или газировка с сахаром.

Стоит отметить, что в идеальной комбуче сахара быть не должно, так как его съедают сами бактерии, делая воду кисленькой.

Однако, некоторые производители могут добавлять сахар для улучшения вкуса. Поэтому, важно смотреть состав от производителя, потому что выверенного стандарта по ГОСТу не существует.

«Комбуча не сжигает жир»: Развеиваем популярные мифы

«Она точно не может сжечь жир, она точно не может убить полезные, она не может убить вредные бактерии. Вредные бактерии у нас может убить только антибиотик. Комбуча может лишь косвенно снизить количество патогенных бактерий, создавая баланс между полезными и вредными микроорганизмами», – утверждает нутрициолог.

Так что все утверждения о сжигании жира — это миф.

«В хайповых заголовках о том, что какие-то люди где-то похудели на комбуче, надо читать исследование полностью. Скорее всего, этим людям просто заменили колу на комбучу, или им выписали диету с ограничением калорий, либо там еще какое-то было уравнение. То есть не сама по себе комбуча сработала, а в сочетании с чем-то», — говорит Вишнякова.

Баланс — ключ к здоровью: как ферментированные продукты помогают поддерживать микрофлору

«Она не может сжечь жир, она не может убить вредные бактерии», — резюмирует Виктория Вишнякова.

Зато она может стать полезным дополнением к рациону и помочь поддержать здоровье кишечника, что важно для общего самочувствия и контроля веса.

Эффект комбучи на организм обусловлен ее способностью улучшать состав микрофлоры кишечника, что косвенно может способствовать снижению веса. Важно помнить, что для достижения желаемого результата необходимо придерживаться сбалансированной диеты и вести здоровый образ жизни.