Пробки, криминал и низкие цены: почему Славянка в Петербурге привлекает одних и отталкивает других

Район Славянка вызывает неоднозначные отзывы. С одной стороны, это возможность приобрести жилье по доступной цене, с другой — неблагополучная репутация.
Чтобы разобраться в плюсах и минусах района, портал «Городовой» обратился к президенту компании «Коллегия Риэлторов» Елене Ковалеровой-Павловской.
Что отталкивает от Славянки
Одним из основных недостатков Славянки является ее неблагополучная репутация.
Транспортная доступность и отсутствие рабочих мест также являются существенными проблемами района.
Однако, эксперт предлагает начать с плюсов.
Плюсы жизни в Славянке: Новостройки, цены и экология
К преимуществам жизни в Славянке относятся новостройки.
«Новые кварталы (особенно ближе к Пушкину) более спокойные», — отмечает риэлтор.
В районе много современных жилых комплексов с хорошим ремонтом, таких как «Славянка-М» и «Царскосельские кварталы».
«Цены ниже, чем в Питере — выгодный вариант для покупки или аренды», — говорит Елена Ковалерова-Павловская.
Это делает Славянку привлекательной для тех, кто хочет сэкономить на жилье.
В целом, хорошая транспортная доступность: электричка до Витебского вокзала (~30-40 мин), маршрутки и автобусы до метро Московская, Звездная, Купчино. Планируется развитие дорожной инфраструктуры (дублер Московского шоссе).
«Экология — рядом парки, меньше смога, чем в городе», — подчеркивает риэлтор.
Близость к паркам и меньшая загазованность по сравнению с центром Петербурга делают Славянку привлекательной для тех, кто ценит чистый воздух.
В районе есть школы, сады, ТЦ («Галерея Славянка») и поликлиники.
Минусы Славянки: Пробки, безработица и социальная неоднородность
Недостатки района также существенны. В первую очередь, это пробки.
«Пробки на выезде — утром и вечером сложно выехать в Петербург», — отмечает Елена Ковалерова-Павловская.
Также в районе есть существенная нехватка рабочих мест.
«Нехватка хороших рабочих мест — большинство ездит на работу в город», — говорит риэлтор.
К минусам можно отнести социальную неоднородность: есть как хорошие новостройки, так и старые дома с неблагополучными жильцами.
Ну и отсутствие метро.
«Отсутствие метро — ближайшие станции в 15-20 минутах на машине», — констатирует эксперт.
Цены на жилье в 2024 году: доступность и разнообразие
На 2024 год цены на жилье в Славянке следующие:
- Аренда 1-комнатной квартиры: 15–25 тыс. руб. (новостройки дороже).
- Покупка 1-комнатной: от 4,5 млн руб. (вторичка), от 5,5 млн руб. (новостройка).
- Студии: от 3,8 млн руб.
|Плюсы
|Минусы
|Современные новостройки (например, «Славянка-М», «Царскосельские кварталы»)
|Пробки на выезде – утром и вечером сложно выехать в Петербург
|Цены на жильё ниже, чем в Санкт-Петербурге
|Нехватка хороших рабочих мест – большинство ездит в город
|Транспортная доступность (электричка, маршрутки, автобусы; планируется развитие дорог)
|Отсутствие метро – ближайшие станции в 15-20 минутах на машине
|Экология – рядом парки, меньше смога
|Социальная неоднородность – есть как хорошие новостройки, так и старые дома с неблагополучными жильцами
|Развитая инфраструктура – школы, сады, ТЦ, поликлиники
|Слабая «среда обитания» – район считается криминальным, не престижный
|Тихие кварталы (особенно ближе к Пушкину)
|Выгодный вариант для покупки или аренды
Кому подойдет Славянка?
«Славянка — один из криминальных районов, далеко не престижный. Подойдет тем, кто хочет сэкономить на жилье, работает удаленно или готов ездить в город, выбирает тихие новостройки (но лучше избегать старых кварталов)», — резюмирует Елена Ковалерова-Павловская.
Тем, кто ищет спокойную среду, лучше рассмотреть Пушкин или Колпино. Но там цены будут выше.