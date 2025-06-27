Поезд «В Карелию»: как за пару дней увидеть природу и историю Русского Севера

Туристический поезд с комфортом и без хлопот откроет все достопримечательности Карелии.

Если вы давно мечтали о небольшом, но насыщенном путешествии по Русскому Северу, то туристический поезд «В Карелию» — отличный вариант.

Это не просто поезд, а настоящий «отель на колесах», который за два с половиной дня позволяет познакомиться с природой, историей и культурой Карелии и Ленинградской области.

Что это за поезд и как он устроен

Это круизный двухэтажный поезд, отправляющийся из Москвы по пятницам вечером и возвращающийся в понедельник утром.

В стоимость билета включены завтраки, а на борту есть вагон-ресторан, где можно перекусить или выпить кофе.

Если хотите, можно купить билет только на «круговой маршрут» — то есть без экскурсионного пакета, и самостоятельно планировать время. Но удобнее и интереснее все же с гидом и трансферами, отмечают путешественники.

День первый: Петрозаводск и окрестности

После ночного переезда поезд прибывает в Петрозаводск — столицу Карелии. Здесь туристам предлагают две программы на выбор.

Первая — это знакомство с культурой и этнографией: посещение «Дома Кантеле» и Национального музея Карелии.

Вторая — более природная, с поездкой на курорт Марциальные Воды, этнопарк «Гора Сампо» и палеовулкан Гирвас.

Обязательно включена обзорная экскурсия по Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера, где стоит посмотреть на скульптуру «Рыбаки».

А еще можно увидеть знаменитый водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы, который впечатляет своей мощью и красотой.

День второй: Сортавала и Рускеала

Утром поезд прибывает в Сортавалу — город с атмосферой финского модерна и уютными улочками.

Здесь можно прогуляться по набережной Ладоги и увидеть памятник ладожской нерпе — милой пресноводной тюленихе, которая стала символом региона.

Главное приключение — поездка на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» с паровозом до Горного парка Рускеала. Это настоящий природный и исторический музей под открытым небом.

Главная достопримечательность — мраморный карьер, который затоплен водой и напоминает сказочный каньон с бирюзовой водой.

День третий: Выборг — город с историей

Последний пункт перед возвращением в Москву — Выборг, город с богатой историей и уникальной архитектурой.

Здесь туристов ждет экскурсия по Выборгскому замку, который был построен еще в XIII веке, и осмотр башни Святого Олафа, старинных крепостных сооружений, Торгольской площади и зданий в стиле северного модерна.

Интересно, что в Выборге находится самый старый жилой дом России, построенный в 1640-х годах.

Вечером — ужин с видом на Замковый остров и свободное время для прогулок и покупки сувениров, а затем отправление в Москву.

В течение 2025 года рейсы назначены с апреля по октябрь, с возможностью покупки билетов через приложение РЖД.

В общем, если хочется вырваться из суеты и провести выходные в атмосфере северной природы, истории и уюта — поезд «В Карелию» станет отличным выбором.

Комфорт, интересные экскурсии и возможность увидеть сразу несколько городов и природных чудес — все это в одном туре, без лишней спешки и хлопот.