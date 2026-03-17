Городовой / Вопросы о Петербурге / Можно ли есть мидии из Финского залива?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пиону при появлении ростков - первым делом: Цвести будет, как шикарный король Полезное
Тру сыр и катаю шарики: Получаю классную закуску за 8 минут - с секретиком Полезное
Куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге: 6 интересных и познавательных локаций для юных туристов Вопросы о Петербурге
Самые вкусные малосольные огурцы: хруст стоит на 1 км в округе – простой рецепт без заморочек и хлопот Полезное
«Зенит навсегда»: век триумфов и страсти в новом фильме клуба Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Можно ли есть мидии из Финского залива?

Опубликовано: 17 марта 2026 15:20
 Проверено редакцией
мидии
Global Look Press/Bulkin Sergey
Употреблять мидий из Финского залива в пищу не рекомендуется из-за высокого риска отравления, заражения паразитами или бактериями. 

Употребление мидий из Финского залива в пищу сопряжено с серьёзными рисками для здоровья. Несмотря на то что мидии — съедобные моллюски, их можно есть только при условии выращивания в чистой воде и соблюдения правил обработки. В случае с Финским заливом эти условия часто не соблюдаются.

Почему мидии из Финского залива опасны

Мидии — фильтраторы: они пропускают через себя воду, поглощая планктон и другие частицы. В результате в их организме могут накапливаться:

  • Токсины и тяжёлые металлы. Загрязнение воды промышленными отходами, сточными водами и другими вредными веществами приводит к накоплению в мидиях кадмия, мышьяка и других опасных соединений.
  • Патогенные микроорганизмы. В загрязнённой воде мидии могут содержать бактерии (например, Escherichia coli, Salmonella, Vibrio), которые вызывают кишечные инфекции.
  • Паразиты. Употребление сырых или недостаточно обработанных мидий повышает риск заражения паразитарными заболеваниями.

Финский залив, особенно в прибрежных зонах и вблизи крупных городов, часто подвергается антропогенному воздействию. Сброс сточных вод, промышленные выбросы и другие факторы ухудшают качество воды, что делает местных мидий потенциально опасными для употребления.

Когда мидии можно есть

Мидии считаются съедобными, если они выращены в контролируемых условиях — например, на специальных морских фермах, где следят за чистотой воды и здоровьем моллюсков. Такие мидии проходят санитарный контроль, их правильно обрабатывают и хранят.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью