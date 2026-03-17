Можно ли есть мидии из Финского залива?

Употребление мидий из Финского залива в пищу сопряжено с серьёзными рисками для здоровья. Несмотря на то что мидии — съедобные моллюски, их можно есть только при условии выращивания в чистой воде и соблюдения правил обработки. В случае с Финским заливом эти условия часто не соблюдаются.
Почему мидии из Финского залива опасны
Мидии — фильтраторы: они пропускают через себя воду, поглощая планктон и другие частицы. В результате в их организме могут накапливаться:
- Токсины и тяжёлые металлы. Загрязнение воды промышленными отходами, сточными водами и другими вредными веществами приводит к накоплению в мидиях кадмия, мышьяка и других опасных соединений.
- Патогенные микроорганизмы. В загрязнённой воде мидии могут содержать бактерии (например, Escherichia coli, Salmonella, Vibrio), которые вызывают кишечные инфекции.
- Паразиты. Употребление сырых или недостаточно обработанных мидий повышает риск заражения паразитарными заболеваниями.
Финский залив, особенно в прибрежных зонах и вблизи крупных городов, часто подвергается антропогенному воздействию. Сброс сточных вод, промышленные выбросы и другие факторы ухудшают качество воды, что делает местных мидий потенциально опасными для употребления.
Когда мидии можно есть
Мидии считаются съедобными, если они выращены в контролируемых условиях — например, на специальных морских фермах, где следят за чистотой воды и здоровьем моллюсков. Такие мидии проходят санитарный контроль, их правильно обрабатывают и хранят.