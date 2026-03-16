На сколько километров протянулся Курортный район Санкт-Петербурга?

Курортный район Санкт-Петербурга — это живописная полоса земли, протянувшаяся вдоль побережья Финского залива. Его длина составляет 45 километров, а общая площадь — 267,9 км² (26 791,77 га). Это самый большой район Санкт-Петербурга по занимаемой территории.
География и расположение
Район расположен в северо-западной части города. Он тянется полосой средней ширины — от 2,6 до 15,6 км — и граничит с Выборгским и Приморским районами Санкт-Петербурга, а также с Выборгским и Всеволожским районами Ленинградской области.
Состав района
В Курортный район входят два города — Сестрорецк и Зеленогорск, а также девять посёлков: Белоостров, Комарово, Песочный, Репино, Солнечное, Смолячково, Серово, Молодёжное и Ушково. Всего в районе 11 внутригородских муниципальных образований.
Интересные факты
- Историческое название. До 1994 года район назывался Сестрорецким — по имени города Сестрорецка.
- Экологическая чистота. Наряду с Красносельским районом, Курортный считается самым экологически чистым в Санкт-Петербурге. Более 80% его территории занимают леса. Хвойные деревья выделяют фитонциды, которые полезны для здоровья: они убивают микробы, могут понижать давление у гипертоников и улучшают общее самочувствие.
- Сестрорецкое болото. На территории района находится «Сестрорецкое болото» — экотропа, которая в 2023 году была признана лучшей в городе и области по версии премии «(От)Личный Петербург».
- Историческое наследие. В Курортном районе много исторических мест: парк «Дубки», посаженный Петром I, линия Маннергейма, дачи конца XIX века, рукотворное озеро Разлив (создано при Петре I для нужд Сестрорецкого оружейного завода). На берегу Разлива XVIII веке Иван Ефимов изобретал подводную лодку — её макет до сих пор стоит там.
- Здравницы. В начале XX века здесь начали открываться санатории и курорты. В 1901 году на территории Сестрорецкого курорта обнаружили собственный источник минеральной воды. Позже биохимик Д. М. Цвет подтвердил целебные свойства местных грязей. После того как в 1907 году Сестрорецкий курорт удостоили высшей награды на Всемирной выставке здравоохранения в Бельгии, популярность здравниц стала расти. Сейчас в районе работает более 40 санаториев и профилакториев.
- Пляжи. В Курортном районе есть несколько популярных пляжей: «Ласковый», семейный пляж «Северный», «Дубковский», Офицерский пляж, пляж «Чудный».
- Транспортная доступность. Основная транспортная магистраль — Приморское шоссе, которое проходит вдоль побережья Финского залива. До центра Санкт-Петербурга на автомобиле можно добраться примерно за час.