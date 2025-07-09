«Не надо варить 12 часов»: может ли куриный бульон навредить здоровью

Все мы привыкли варить курочку, как только почувствовали недомогание. Но всегда ли полезен бульон из птицы?

Куриный бульон — одно из самых популярных и любимых блюд в России. Его часто применяют при простуде, когда организм ослаблен, и если хочется чего-то легкого и согревающего.

Но так ли он полезен, как принято считать? Разбираемся вместе с экспертом.

Почему куриный бульон полезен?

Первое, что стоит знать — куриный бульон действительно содержит много полезных веществ, которые переходят из мяса и костей в воду при варке.

В нем есть витамины группы В, которые помогают нормализовать обмен веществ и использовать нервную систему. Эти витамины особенно важны, когда организм ослаблен, например, при простуде или стрессе .

Когда куриный бульон может нанести вред?

Нутрициолог Виктория Вишнякова рассказала "Городовому", может ли куриный бульон навредить организму.

«Если у человека какое-то специфичное заболевание, непереносимость, то он об этом знает и не будет себе варить куриный бульон. Это может быть аллергия или другие заболевания. В принципе, куриный бульон никому не противопоказан и там нет каких-то опасных соединений, которые обязательно могут кому-то навредить. Не надо его варить 12 часов, не нужно каждый день, особенно детям», — говорит эксперт.

Виктория отмечает, что нет особой магии и помощи бульон больному с симптомами ОРВИ. Также может помочь чай, имбирь или ромашка. В общем, любая теплая жидкость.

«Поэтому бульон — хорошее средство. Опять же, минусы и опасность может возникать там, где его слишком много. И здесь проблема будет не столько в накоплении каких-то веществ, а сколько в том, что человеку не будут попадать другие питательные вещества и это будет опасно», — отмечает эксперт.

Также считается, что бульон из магазинного птичьего мяса не так полезен. Из-за того, что в мясо могут попасть антибиотики и другие вещества, эксперты рекомендуют использовать второй бульон из магазинной курицы.

То есть лучше слить воду после того, как она закипела. А потом вновь залить курицу водой и варить бульон.