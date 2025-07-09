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«Не надо варить 12 часов»: может ли куриный бульон навредить здоровью

Опубликовано: 9 июля 2025 15:02
куриный бульон
«Не надо варить 12 часов»: может ли куриный бульон навредить здоровью
globallookpress/ Vozmilova_Lana

Все мы привыкли варить курочку, как только почувствовали недомогание. Но всегда ли полезен бульон из птицы?

Куриный бульон — одно из самых популярных и любимых блюд в России. Его часто применяют при простуде, когда организм ослаблен, и если хочется чего-то легкого и согревающего.

Но так ли он полезен, как принято считать? Разбираемся вместе с экспертом.

Почему куриный бульон полезен?

Первое, что стоит знать — куриный бульон действительно содержит много полезных веществ, которые переходят из мяса и костей в воду при варке.

В нем есть витамины группы В, которые помогают нормализовать обмен веществ и использовать нервную систему. Эти витамины особенно важны, когда организм ослаблен, например, при простуде или стрессе.

Когда куриный бульон может нанести вред?

Нутрициолог Виктория Вишнякова рассказала "Городовому", может ли куриный бульон навредить организму.

«Если у человека какое-то специфичное заболевание, непереносимость, то он об этом знает и не будет себе варить куриный бульон. Это может быть аллергия или другие заболевания.

В принципе, куриный бульон никому не противопоказан и там нет каких-то опасных соединений, которые обязательно могут кому-то навредить. Не надо его варить 12 часов, не нужно каждый день, особенно детям», — говорит эксперт.

Виктория отмечает, что нет особой магии и помощи бульон больному с симптомами ОРВИ. Также может помочь чай, имбирь или ромашка. В общем, любая теплая жидкость.

«Поэтому бульон — хорошее средство. Опять же, минусы и опасность может возникать там, где его слишком много.

И здесь проблема будет не столько в накоплении каких-то веществ, а сколько в том, что человеку не будут попадать другие питательные вещества и это будет опасно», — отмечает эксперт.

Также считается, что бульон из магазинного птичьего мяса не так полезен. Из-за того, что в мясо могут попасть антибиотики и другие вещества, эксперты рекомендуют использовать второй бульон из магазинной курицы.

То есть лучше слить воду после того, как она закипела. А потом вновь залить курицу водой и варить бульон.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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