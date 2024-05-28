Немецкие традиции: какие блюда нужно обязательно попробовать в Калининграде

Калининградская область всегда привлекала туристов своей самобытностью. Самый западный уголок России многие называют «маленьким кусочком Европы». Там сохранились старинные немецкие постройки, а в кафе и ресторанах до сих пор подают клопсы и колбаски, как это раньше было у немцев. Есть топ блюд, которые точно нужно отведать, путешествуя по этому краю. Вкус вы точно запомните на всю жизнь.

Клопсы

Мало кто знает, что такое кенигсбергские клопсы и с чем их едят. На самом деле это тефтели, но не совсем обычные. Упоминание о них появилось еще в XVII веке в Восточной Германии. В составе обязательно присутствуют анчоусы, а соус обильно сдобрен сливками и каперсами. По оригинальному рецепту фарш из телятины дважды прокручивался через мясорубку, добавляли к нему немного сардин (или другую рыбешку), цедру лимона.

Готовили в сковороде с большим количеством соуса без муки из сливок с яичным желтком. В Калининграде в некоторых заведениях до сих пор подают яство как и раньше, но чаще всего рецептуру немного меняют, чтобы было вкуснее и привычнее.

Источник фото: Legion-Media

Марципан

Побывать в Калининграде и не купить в качестве сувенира родным и друзьям марципан тут считается чуть ли не грехом. Кенигсбергское лакомство появилось в 1526 году. Это запеченные молотый миндаль, сахарная пудра, яичный белок и немного лимонного сока. Сначала конфетки продавались в аптеках, как лекарства. Кстати, и по сей день оно считается весьма полезным из-за чудо-свойств измельченного ореха.

Марципан продается в каждом супермаркете и особенно в туристических местах. Его делают абсолютно разных форм и размеров. Едят конфеты и туристы, и сами местные жители. Стоит он, кстати, не дорого. За один брусок, весом, 100 граммов, придется отдать около 150 рублей. Подарочная упаковка, конечно же, будет дороже.

Источник фото: Legion-Media

Рыба

Калининградская область — морской регион, который славится своей рыбодобывающей промышленностью. В качестве сувенира часто везут консервы из местной кильки, но по-настоящему почувствовать колорит города поможет копченый лещ или угорь. Местные жители сами их ловят и готовят в специальных коптильнях. С пенным напитком закуска идет на ура.

В целом в Калининграде очень много немецких ресторанов, а еще литовских кафе. Там продаются цепелины, капуста с колбасами, холодный литовский борщ по оригинальному рецепту. В этом городе можно отведать и настоящего итальянского мороженого, и польской рульки с хреном. Благодаря заграничным соседним странам гастрономия в регионе развита особо сильно и разнообразно. Голодным вы точно не останетесь.

Источник фото: Legion-Media