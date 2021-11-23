В шоу показана реальная история русской девушки Анны, которая перебралась из Германии в Соединенные Штаты Америки и в течение долгого времени обманывала высший свет Нью-Йорка, рассказывая о своем богатом наследстве.
Роли в сериале исполнили Джулия Гарнер, Анна Кламски, Лавер Кокс и другие актеры.
Выход картины намечен на 11 февраля будущего года.
Netflix показал тизер к мини-сериалу «Изобретая Анну»
Опубликовано: 23 ноября 2021 21:29
В Сети появился дебютный тизер сериала «Изобретая Анну». Ролик опубликовал стриминговый сервис Netflix.
В шоу показана реальная история русской девушки Анны, которая перебралась из Германии в Соединенные Штаты Америки и в течение долгого времени обманывала высший свет Нью-Йорка, рассказывая о своем богатом наследстве.
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