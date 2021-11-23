Netflix показал тизер к мини-сериалу «Изобретая Анну»

В шоу показана реальная история русской девушки Анны, которая перебралась из Германии в Соединенные Штаты Америки и в течение долгого времени обманывала высший свет Нью-Йорка, рассказывая о своем богатом наследстве.

Роли в сериале исполнили Джулия Гарнер, Анна Кламски, Лавер Кокс и другие актеры.

Выход картины намечен на 11 февраля будущего года.