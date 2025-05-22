«Да уж»: Бортко разнес новый «Бандитский Петербург» всего парой фраз

Можно сказать, что автор двух лучших сезонов поставил крест на истории.

Новость о возможном ремейке культового сериала «Бандитский Петербург» всполошила Сеть. Первыми тревогу забили в Telegram: журналистка Сусанна Альперина сообщила, что права на экранизацию произведений покойного Андрея Константинова проданы.

По её словам, сделку якобы заключила вдова писателя Наталья Круглова. А замахнуться на святыню якобы решился телеканал РЕН ТВ.

Подробностей никаких: кто режиссёр, кто сценарист, когда старт — всё покрыто туманом. Сам канал — ни да, ни нет. На прямой вопрос — молчание с намёком. И вот тут в историю вмешался Владимир Бортко.

Режиссёр оригинального «Бандитского Петербурга» явно не был в курсе. Услышав от журналистов, что где-то уже обсуждают перезапуск, Бортко сперва сделал паузу, а потом резко поставил точку:

«Ремейк хотят снимать? Да уж… Удачи им. Я вообще ничего об этом не знаю. Со мной никто не связывался. Не хочу больше обсуждать эту тему», — сказал режиссёр. И повесил трубку. Или как пишут журналисты, бросил. Метафорически, конечно.

Никаких уточнений, эмоций — только усталость и нежелание участвовать в чужом балагане.

Наталья Круглова тоже от комментариев отказалась. Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию она не смогла. И честно призналась, что не знает, кто слил информацию, отмечает КП.

Напомним, «Бандитский Петербург» — это больше, чем просто сериал. Это целая эпоха в начале 2000-х, снятая по книгам журналиста-расследователя и переводчика Андрея Константинова. Его стиль, герои и суровая правда улиц сделали проект культовым. Сам Константинов скончался в декабре 2023 года.

Что из всего этого выйдет — перезапуск или слух, дань памяти или коммерческий шаг — пока неизвестно. Но если Бортко не в курсе, а вдова молчит, возможно, говорить о «возрождении» ещё рано.