Если у вас фамилия из списка — поздравляем. Ваши предки были любимчиками царя

В XXI веке фамилию меняют по собственному желанию: вышла замуж — стала Ивановой, захотелось звучнее — стала Златогорской. А вот в былые времена это было делом государственной важности. Фамилия могла быть наградой — да такой, что и медаль не снилась.

Откуда «вич» пошли

Фамилии с окончанием «-вич» раньше носили не по паспорту, а по царскому указу.

Как уверяли знатоки древнерусской словесности Лихачев, Лурье и Адрианова-Перетц, такие окончания обозначали не просто знатность, а почти что герб на лбу. Поэтому их тщательно охраняли: кому можно, а кому — нет.

В XVI веке за неправильный «-вич» можно было и в посмешище попасть. Так, военачальника Ходкевича, недолюбливаемого в России, в письмах нарочно звали «Хоткеевым» — мол, не дорос до благородства.

А вот князья Милорадовичи в царской грамоте и вовсе значились как Милорадовы — без «вича». Потому что надо заслужить. Хочешь обратно — пиши прошение, доказывай, что достоин. Были и счастливчики: кому-то «вич» возвращали или даже вручали как награду за службу.

Фамилия по месту подвига

Военные получали к фамилиям настоящие топонимы. Взял Крым? Вот тебе — Крымский. Как у Долгорукова. Участвовал в сражении за Смоленск? Получи — Смоленский, как Кутузов. Муравьев присоединил Амур — стал Амурским. Потемкин — Таврическим, Румянцев — Задунайским. География не хуже школьного атласа.

И не только генералам везло. Географ Петр Семенов изучал Тянь-Шань — и стал Тян-Шанским. А Дыбовскому хотели приписать «Байкальский» — за исследования озера. Он отказался. Видимо, не захотел путать почтовиков.

Фамилия за верность и вакцину

Императрица Екатерина II оспу боялась не меньше, чем заговоров. Когда ей предложили вакцину, она согласилась — но только под присмотром британского врача Томаса Димсдейла. Гной для прививки взяли у мальчика Александра Маркова.

Екатерина выжила, и в благодарность мальчику дали фамилию Оспенный. Не самое, скажем честно, аппетитное имя — но память веками живёт.

А Джон Шервуд, англичанин на русской службе, донёс на декабристов. За что получил фамилию Верный. Правда, оппозиционно настроенные господа мигом переименовали его в Шервуда-Скверного. Тут уж кто на чьей стороне.

Почёт, фамилия и память

Сегодня за особые заслуги выдают грамоты, ордена или просто публикацию в Telegram-канале губернатора. А раньше — фамилию, которая жила дольше медали. Она не просто украшала, а рассказывала: этот человек не просто Иванов, он — Иванов-Исторический.