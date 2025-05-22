«Пугать молодежь — вредно»: депутаты Госдумы раскритиковали предложение об отмене пенсий как безнравственное и неэффективное

Публицист Сергей Мардан призвал отменить пенсии для бездетных россиян. Его предложение резко раскритиковали коллеги-журналисты и депутаты.

В Госдуме идею назвали антиконституционной и добавили, что ее возможная реализация ни в коем случае не позволит улучшить демографическую ситуацию.

В чем суть предложения и почему оно вызвало такой резонанс?

«Родил детей — будешь есть, не родил — сдохнешь»: заявление Мардана

Мардан заявил, что не родившие детей россияне не должны претендовать на получение пенсии.

«Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — отметил Сергей Мардан.

Это резкое высказывание вызвало возмущение в обществе и среди политиков.

Извинения и смягчение: ирония или признание ошибки?

Чуть позже он извинился за сказанное в эфире.

«Если кто-то из зрителей, которые смотрели целиком этот эфир и не «прочитали» иронию, вы меня извините конечно. Не хотелось вас ранить на ночь глядя. Что касается пенсий, то это не мне решать. Их через 15-20-25 лет и без моего субъективного мнения придется отменить при такой демографической тенденции большинству развитых стран. Хотите опирайтесь на мнение российских демографов, хотите — иностранных», — цитирует Мардана «Газета.Ru».

Одни увидели в этом искреннее сожаление, другие — лишь попытку смягчить негативный эффект от своих слов.

Многодетность — шанс на будущее: новое предложение

Журналист добавил, что «рожать много детей — тоже не выход», но на «шанс остаться в будущем» могут претендовать семьи, воспитывающие от трех до пяти детей. Это новое предложение вызвало еще больше вопросов и недоумения.

«Хватит пугать молодежь»: критика депутата Останиной

Журналиста раскритиковала депутат Госдумы Нина Останина.

«Это заявление — просто попытка зафиксировать себя в публичном пространстве, хайпануть. Но попытка, лишенная человечности и нравственности. Хватит уже пугать нашу молодежь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — отметила она.

Критика со стороны политиков подчеркивает серьезность ситуации.

Противоречие Конституции: нет права на жизнь без детей?

Останина назвала противоречащим Конституции предложение Мардана отменить пенсии бездетным россиянам. Она подтвердила, что дети должны заботиться о родителях, как и наоборот, однако есть люди, которые попросту не могут иметь детей.

«И из логики Мардана, такие люди в принципе не имеют права на жизнь. Ведь нет ребенка — нет и пенсии. Это просто безобразие», — резюмировала Нина Останина.

Не забота о демографии, а хайп: мнение Ксении Горячевой

Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что призыв Мардана — способ привлечь внимание, а не забота о демографии. По ее словам, журналисту удалось создать видимость дискуссии, однако никаких реальных решений проблемы он не предложил.

Материнский капитал, ясли и жилье: реальная поддержка семей

«Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — объяснила Горячева.

Реальная поддержка семей — вот что действительно может повлиять на рождаемость.

Официальная позиция: Госдума не рассматривает подобные предложения

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов добавил, что парламентарии не обсуждают подобные предложения, а сам он такой подход к проблеме не разделяет. Это означает, что предложение Мардана не имеет никаких шансов на реализацию.