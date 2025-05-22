Городовой / Общество / «Пугать молодежь — вредно»: депутаты Госдумы раскритиковали предложение об отмене пенсий как безнравственное и неэффективное
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

«Пугать молодежь — вредно»: депутаты Госдумы раскритиковали предложение об отмене пенсий как безнравственное и неэффективное

Опубликовано: 22 мая 2025 14:02
Пенсионное удостоверение, люди
«Пугать молодежь — вредно»: депутаты Госдумы раскритиковали предложение об отмене пенсий как безнравственное и неэффективное
globallookpress/ Shatokhina Natalia/ NEWS.ru; Nikolay Gyngazov

Какие реальные решения демографической проблемы предлагаются взамен скандальных заявлений?

Публицист Сергей Мардан призвал отменить пенсии для бездетных россиян. Его предложение резко раскритиковали коллеги-журналисты и депутаты.

В Госдуме идею назвали антиконституционной и добавили, что ее возможная реализация ни в коем случае не позволит улучшить демографическую ситуацию.

В чем суть предложения и почему оно вызвало такой резонанс?

«Родил детей — будешь есть, не родил — сдохнешь»: заявление Мардана

Мардан заявил, что не родившие детей россияне не должны претендовать на получение пенсии.

«Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — отметил Сергей Мардан.

Это резкое высказывание вызвало возмущение в обществе и среди политиков.

Извинения и смягчение: ирония или признание ошибки?

Чуть позже он извинился за сказанное в эфире.

«Если кто-то из зрителей, которые смотрели целиком этот эфир и не «прочитали» иронию, вы меня извините конечно. Не хотелось вас ранить на ночь глядя. Что касается пенсий, то это не мне решать. Их через 15-20-25 лет и без моего субъективного мнения придется отменить при такой демографической тенденции большинству развитых стран. Хотите опирайтесь на мнение российских демографов, хотите — иностранных», — цитирует Мардана «Газета.Ru».

Одни увидели в этом искреннее сожаление, другие — лишь попытку смягчить негативный эффект от своих слов.

Многодетность — шанс на будущее: новое предложение

Журналист добавил, что «рожать много детей — тоже не выход», но на «шанс остаться в будущем» могут претендовать семьи, воспитывающие от трех до пяти детей. Это новое предложение вызвало еще больше вопросов и недоумения.

«Хватит пугать молодежь»: критика депутата Останиной

Журналиста раскритиковала депутат Госдумы Нина Останина.

«Это заявление — просто попытка зафиксировать себя в публичном пространстве, хайпануть. Но попытка, лишенная человечности и нравственности. Хватит уже пугать нашу молодежь. Кроме того, это юридически неосуществимо — право на пенсию есть у всех граждан нашей страны», — отметила она.

Критика со стороны политиков подчеркивает серьезность ситуации.

Противоречие Конституции: нет права на жизнь без детей?

Останина назвала противоречащим Конституции предложение Мардана отменить пенсии бездетным россиянам. Она подтвердила, что дети должны заботиться о родителях, как и наоборот, однако есть люди, которые попросту не могут иметь детей.

«И из логики Мардана, такие люди в принципе не имеют права на жизнь. Ведь нет ребенка — нет и пенсии. Это просто безобразие», — резюмировала Нина Останина.

Не забота о демографии, а хайп: мнение Ксении Горячевой

Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что призыв Мардана — способ привлечь внимание, а не забота о демографии. По ее словам, журналисту удалось создать видимость дискуссии, однако никаких реальных решений проблемы он не предложил.

Материнский капитал, ясли и жилье: реальная поддержка семей

«Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — объяснила Горячева.

Реальная поддержка семей — вот что действительно может повлиять на рождаемость.

Официальная позиция: Госдума не рассматривает подобные предложения

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов добавил, что парламентарии не обсуждают подобные предложения, а сам он такой подход к проблеме не разделяет. Это означает, что предложение Мардана не имеет никаких шансов на реализацию.

Новости по теме
Зачем рожать? Будем копить. Как петербуржцы отнеслись к предложению об отмене пенсий Зачем рожать? Будем копить. Как петербуржцы отнеслись к предложению об отмене пенсий 31 мая 2025 14:02
«Без пенсии никто не останется»: Соцфонд развеял страхи россиян о пенсионном будущем «Без пенсии никто не останется»: Соцфонд развеял страхи россиян о пенсионном будущем 30 мая 2025 14:02
Почти 60 тысяч за год: выгодно ли «докупать» стаж для пенсии и какие ограничения существуют Почти 60 тысяч за год: выгодно ли «докупать» стаж для пенсии и какие ограничения существуют 27 мая 2025 14:02
В России предложили отменить пенсии зумерам: чем это грозит будущим поколениям В России предложили отменить пенсии зумерам: чем это грозит будущим поколениям 26 мая 2025 14:02
Без пенсии в России: кто рискует остаться без выплат и какие условия нужно выполнить, чтобы гарантированно получать деньги в старости Без пенсии в России: кто рискует остаться без выплат и какие условия нужно выполнить, чтобы гарантированно получать деньги в старости 20 мая 2025 15:02
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще