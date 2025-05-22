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Трагедия с вопросами: внутри скульптуры «Родина-мать зовет!» нашли тело мужчины

Опубликовано: 22 мая 2025 14:48
Родина-мать, трагедия
Трагедия с вопросами: внутри скульптуры «Родина-мать зовет!» нашли тело мужчины
globallookpress/Петров Сергей

По предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем.

В Волгограде в голове скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане обнаружен труп мужчины в возрасте около 70 лет. Телеграм 112 пишет, что это ректор одного из московских вузов. Это событие стало трагедией и вызвало множество вопросов о том, как и по каким причинам произошло несчастье.

Обнаружение тела: шокирующее известие на мемориальном комплексе

ЧП произошло на мемориальном комплексе Мамаев курган. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает ТАСС, тело мужчины было обнаружено сегодня в голове скульптуры. Предположительно, мужчине стало плохо во время экскурсии. Позднее стало известно, что умерший являлся ректором одного из вузов.

Им оказался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Академик РАЕН и доктор педагогических наук пришел на мемориал на экскурсию и поднялся на самый верх.

По предварительной информации, смерть наступила в результате проблем с сердцем. Пока эта информация не подтверждена официально, назначена экспертиза.

Экскурсии в голову монумента: доступ ограничен?

Организованные экскурсионные группы туда давно не водят. Это вызывает вопросы о том, как погибший оказался в голове монумента.

«Сейчас оцепления нет, люди спокойно ходят у подножья скульптуры. Дверь внутрь закрыта. Только что уехали сотрудники полиции и кинологи», — пишет V1.RU.

Следственные мероприятия: проверка по факту смерти

В СУ СК России по Волгоградской области кратко прокомментировали случившееся: следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. По предварительный информации, произошедшее не связано с криминалом. Следствие должно установить все обстоятельства произошедшего.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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