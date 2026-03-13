Почему Санкт-Петербург называют Цветным городом?
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Почему Санкт-Петербург называют Цветным городом?

Опубликовано: 13 марта 2026 17:25
 Проверено редакцией
здание, проспект
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Петербург — это город‑акварель, где каждый оттенок имеет историю. 

Санкт‑Петербург часто называют «цветным городом» — и это не просто красивая метафора. Палитра Северной столицы складывалась веками: от строгих петровских регламентов до буйства красок модерна и современных арт‑проектов.

От регламента к палитре: как формировались цвета Петербурга

Пётр I хотел видеть новую столицу упорядоченной и европейской. В 1714 году вышел указ, запрещавший строить в центре города деревянные дома: только каменные, и желательно «под кирпич» — то есть оштукатуренные и окрашенные в красно‑коричневые тона. Так появился первый «официальный» цвет Петербурга.

Со временем палитра расширялась. В XVIII веке фаворитом стала охра — её использовали для фасадов дворцов и административных зданий. Жёлто‑коричневые оттенки придавали ансамблям благородство и теплоту, особенно в пасмурные дни.

К XIX веку город расцвёл:

  • Бирюзовый — цвет дворцовых фасадов (например, Мариинского дворца).
  • Лазурный — оттенок неба и Невы, воплощённый в декоре храмов (как в Исаакиевском соборе).
  • Жемчужно‑серый — строгий тон доходных домов.
  • Изумрудный — цвет куполов и шпилей, контрастирующий с пасмурным небом.

Символичные цвета и их история

Голубой. Знаменитые голубые фасады Зимнего дворца не случайны: этот цвет ассоциировался с императорской властью и «небесной» легитимностью монархии. Изначально дворец был бледно‑жёлтым, но в XIX веке его перекрасили в бирюзово‑голубой с белыми колоннами — сочетание, ставшее каноническим.

Красный. Кирпичные стены промышленных зданий Васильевского острова и Выборгской стороны напоминают о промышленной революции XIX века. Красный здесь — цвет труда и прогресса.

Золотой. Шпиль Петропавловского собора, купола храмов, лепнина на фасадах — золото подчёркивает статус города как духовной и политической столицы империи.

Белый. Колонны, карнизы, балюстрады — белый цвет создаёт эффект «ледяной» архитектуры, будто выточенной из северного мрамора.

Интересные факты о цветах Петербурга

  • Цветовая реставрация. В 1960‑х годах ленинградские реставраторы разработали уникальную «палитру Петербурга» из 40 оттенков, основанную на анализе исторических красок. Теперь при ремонте зданий используют только эти цвета, чтобы сохранить аутентичный облик центра.
  • Цвет мостов. В XVIII веке мосты через Мойку красили в разные цвета, чтобы горожане их не путали: Зелёный, Красный, Синий, Жёлтый. Позже названия сохранились, хотя цветовая маркировка исчезла. Сегодня Зелёный мост у Невского проспекта — дань этой традиции.
Вопросы о Петербурге
