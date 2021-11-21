Подсела на уколы: вскрылся опасный способ омоложения Пугачевой

За последнее время многие знаменитости, всегда отличавшиеся пышными формами, резко постройнели. Все они в один голос утверждают, что смогли избавиться от ненужных килограммов, благодаря корректировке питания.

Изданию «Собеседник» стало известно, что звезды лукавят, говоря о секретах обретенной стройности. Одна из певиц рассказала журналистам, какие средства в действительности используют знаменитости.

По словам инсайдера, представители отечественного шоу-бизнеса все как один сидят на уколах, разработанных датскими фармацевтами. Лекарство, предназначенное для лечения диабетиков, способствует стремительному сбросу веса. Именно этот препарат и используют артисты для быстрого похудения и омоложения.

Певица утверждает, что чудодейственные уколы испробовали на себе Басков, Милявская, а также Долина, Киркоров и даже сама Пугачева.