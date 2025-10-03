Городовой / Общество / Загранпаспорт для Беларуси и Казахстана: петербуржцы гадают, зачем детям менять привычные документы
Загранпаспорт для Беларуси и Казахстана: петербуржцы гадают, зачем детям менять привычные документы

Опубликовано: 3 октября 2025 11:30
загранпаспорт
Загранпаспорт для Беларуси и Казахстана: петербуржцы гадают, зачем детям менять привычные документы
globallookpress/Bulkin Sergey

Детям понадобится загранпаспорт для поездок в СНГ.

С 20 января 2026 года для детей младше 14 лет, путешествующих в Беларусь, Казахстан, Абхазию, Южную Осетию и Кыргызстан, станет обязательным наличие заграничного паспорта.

Это нововведение, объявленное миграционной службой МВД РФ, затрагивает всех детей, независимо от того, путешествуют они с родителями или в сопровождении других лиц.

«Смысл в сборе лишней дани с граждан?» Реакция петербуржцев

Известие вызвало неоднозначную реакцию среди жителей Петербурга. Многие выражают недоумение и задаются вопросом о целесообразности данной меры.

«А в чем смысл и цель данной меры?» — интересуются одни.

Другие настроены более скептически:

«Смысл в сборе лишней дани с граждан, хоть таким образом? Ладно Абхазия, но Белоруссия, с которой у нас союзное государство...»

«Давно пора»: аргументы в пользу новых правил

Однако, существуют и те, кто поддерживает нововведение.

«Давно пора. Детей по чужим свидетельствам о рождении возят туда-сюда без каких-либо ограничений. Отсутствие документа ID с фотографией сказывается», — отмечает один из комментаторов.

По его мнению, наличие загранпаспорта с фотографией повысит безопасность и упростит идентификацию ребенка.

Единое государство и граница: парадоксы Беларуси

Особое недоумение вызывает требование о загранпаспортах для поездок в Беларусь, с которой у России действует «единое государство».

«С Беларусью же единое государство. Зачем паспорта и контроль?» — задаются вопросом петербуржцы, подчеркивая кажущуюся парадоксальность ситуации.

Возвращение домой по старому документу

Важно отметить, что дети, которые успеют выехать в перечисленные страны по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по этому же документу.

Для граждан России старше 14 лет порядок въезда в эти страны останется прежним — по внутреннему паспорту.

Нововведение ставит перед семьями задачу заблаговременно оформить заграничные паспорта для своих детей, готовясь к предстоящим поездкам в страны ближнего зарубежья.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
